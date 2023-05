Una familia tipo con trabajo en negro ganó la mitad que una con trabajo formal

Una familia tipo con dos trabajadores en el sector privado informal obtiene casi la mitad de los ingresos que otra con trabajos registrados formales. Así se desprende del estudio realizado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).El estudio también calculó cuántos días de trabajo se necesitaron para adquirir 9 consumos clave.Para completar una Canasta Básica Total (CBT), el consumo básico para no ser considerado pobre, en el sector informal se precisan los 31 días de trabajo del mes, en tanto que, en el sector formal, 16."Teniendo en cuenta que un argentino que trabajó en relación de dependencia en el sector privado formal tuvo un salario neto promedio de $211.797, y en el informal el promedio de ingresos fue de $110.210, la brecha alcanza el 92%", detalla el documento.El estudio también midió la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la remuneración promedio neta desestacionalizada, para comparar la variación del poder adquisitivo en el período correspondiente entre enero de 2017 y marzo de 2023.Del análisis de estas variables se concluye que, en términos reales, el salario ha perdido 15% de poder adquisitivo frente a la inflación, mostrando en 2021, 2022 y los primeros meses de 2023, una aceleración del ritmo inflacionario, lo que aumenta la brecha existente entre los aumentos precios y los incrementos salariales."De los 75 meses considerados para este análisis, en 45 la inflación fue más alta que los aumentos de los salarios, y sobre todo en 2021, 2022 y el inicio de 2023, se observa con el aumento de la inflación el aumento de la brecha. Si bien también toman velocidad los aumentos de salarios, no alcanzan el ritmo de la escalada inflacionaria", indica el documento.Tomando como referencia la remuneración promedio neta desestacionalizada del sector formal y el ingreso promedio del sector informal en Argentina de marzo del año 2023, se calculó cuántos días de trabajo se necesitaron para adquirir 9 consumos clave.Aquellas familias (tipo), con 2 ingresos (jefe de hogar y segundo ingreso) que trabajan en el sector informal necesitaron trabajar 14 días para adquirir una Canasta Básica Alimentaria. Por otro lado, para cubrir la Canasta Básica Total, necesitaron 31 días. Las familias con ingresos provenientes del sector privado formal necesitaron trabajar 7 días para alcanzar una Canasta Básica Alimentaria y 16 días para la Canasta Básica Total, bajo el supuesto de que ambos tienen ingresos (jefe de familia y segundo ingreso).En marzo de 2023 pagar un alquiler promedio de 3 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, requirió 12 días de trabajo para una familia tipo con 2 ingresos en el hogar, provenientes ambos del sector formal, mientras que implicó 25 días para aquellas familias con ingresos del sector informal.El pago de una cuota de colegio privado secundario jornada simple para 1 hijo equivaldría a 4 días de trabajo para una familia del sector formal en la que trabajan ambos padres. Ocho días en cambio, serían necesarios si los padres trabajan ambos en el sector informal.Salida familiar (cine y comida): el valor de una salida de una familia tipo con dos hijos en marzo de 2023 fue de $15.440, incluyendo cine y comida. En el sector formal, una familia con 2 ingresos necesitó trabajar 1,3 días para poder tener una salida típica familiar. Aquellas familias con un único ingreso en cambio, necesitaron 2 días para cubrir este gasto. En el sector informal, una familia con un solo ingreso necesitó 4,3 días y una familia con dos ingresos (jefe de familia e ingreso secundario) 2,5 días.Ser soltero y vivir solo, cada vez más complicado.Una persona soltera que obtiene sus ingresos en el sector informal necesitó trabajar 25 días para adquirir una Canasta Básica Alimentaria.Por otro lado, para cubrir la Canasta Básica Total, serían necesarios 54 días.Con lo que en la informalidad apenas llega a cubrir con sus días de trabajo mensuales la Canasta Básica Alimentaria y no cubre la Canasta Básica Total, llegando a necesitar casi dos meses para conseguirla en su totalidad.Los trabajadores del sector privado formal necesitaron trabajar 13 días para alcanzar una Canasta Básica Alimentaria y 28 días para la Canasta Básica Total.Si se piensa en ahorrar 100 dólares, en el mercado blue si esta formalizado necesita trabajar 5,5 días. para comprar un nuevo teléfono celular 22 días, 88 para comprarse una moto y 2 años y 8 meses para poder comprar un auto O km.En tanto que si el mismo trabajador se desempeña en la informalidad necesitó trabajar 11 días para comprarse 100 dólares en marzo en el mercado paralelo, 42 días para comprar un nuevo teléfono celular, 169 días para comprarse una moto y 5 años y 4 meses para poder comprar un auto O km.