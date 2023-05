La actividad industrial creció 3,1% en marzo y la construcción avanzó 1,2%

La actividad Industrial registró en marzo un incremento de 3,1% en relación a igual mes del año pasado, mientras el sector de la construcción avanzó 1,2% en similar período, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Además, la actividad fabril de marzo se ubicó 3,4% por encima de la febrero pasado, en tanto que la construcción subió 3,5%, informó el organismo.De esta forma, el sector industrial acumuló un alza del 2,8% en el primer trimestre del año, mientras la construcción registró una merma del 0,8% entre enero y marzo.En marzo, 12 de los 16 rubros que conforman la medición de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en Vehículos automotores, carrocerías, y autopartes (17,4%); Industrias metálicas básicas (8,4%); y Otros equipos, aparatos e instrumentos (17,2%).También presentaron incrementos Refinación del petróleo (17,2%); Maquinaria y equipo, (7,1%); Prendas de vestir, cuero y calzado (7,1%); Minerales no metálicos (5,8%); Productos de metal (6,8%); y Muebles y colchones y otras industrias manufactureras (7,8%).Por el contrario, mostraron retrocesos las divisiones Sustancias y productos químicos (-3,6%); Madera, papel, edición e impresión (-4,2%); Textiles (-0,7%) y Alimentos y bebidas (-0,8%).En lo que respecta de manera específica a la actividad industrial en Alimentos y bebidas, la sequía es uno de los factores que más impactaron en esta división, ya que la molienda de oleaginosas y la producción de vinos fueron las que más bajaron en el cotejo interanual, con retrocesos de 21,3% y 20,9%, respectivamente.Por el contrario, la actividad en el sector frigorífico (carne vacuna) creció 10,9% y la de yerba mate y té avanzó 2,9% interanual.En cuanto a las expectativas, el 25,4% de los empresarios industriales consultados por el Indec aseguraron que la demanda interna continuará en alza al menos hasta junio inclusive, mientras que la misma proporción, 25,4%, anticipó una baja y el restante 49,2% dijo que no esperaba mayores variantes.Días atrás, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dijo que el sector automotor, con un crecimiento interanual del 21% en abril, es "un ejemplo de lo que se puede hacer industrialmente en el país".De Mendiguren -en declaraciones a Telam- destacó que la industria automotriz "no es un sector más: es un sector ejemplo de lo que podemos hacer industrialmente en el país, y con el cual hemos trabajado en hacer una política de Estado para hacerlo más competitivo a nivel mundial, en acuerdo con empresas y trabajadores".En lo que respecta al sector de la construcción, el consumo de insumos mostró en marzo subas de 21,6% en mosaicos graníticos y calcáreos; 19,8% en hormigón elaborado; 18,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 6,4% en cemento portland; 2,7% en placas de yeso y 2,4% en pinturas.Por el contrario, se observaron bajas de 25,8% en artículos sanitarios de cerámica; 15,3% en pisos y revestimientos cerámicos; 12,8% en ladrillos huecos; 9,7% en asfalto; 3,8% en cales; 3,1% en yeso y 0,3% en hierro redondo y aceros para la construcción.Un detalle relevante en el sector de la construcción fue el de la cantidad de puestos de trabajo de asalariados registrados en el sector privado, que en febrero -último dato disponible- marcó una suba de 16,4% con respecto al mismo mes del año anterior.Por último, en el plano de las expectativas, el 26,9 % de los empresarios de la construcción consultados por el Indec que se dedican mayoritariamente a realizar obras públicas, consideró que el nivel de ejecución aumentará hasta junio, contra un 20,9 % que prevé algún tipo de merma, mientras que el restante 52,7% no anticipó variantes.En tanto, entre los que desarrollan mayoritariamente obra privada, el 11,5 % dijo que continuará en alza la actividad, contra un 24,4% que anticipó una merma, mientras que el 64,1 % restante no prevé mayores cambios.