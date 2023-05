Las operaciones con tarjetas de crédito crecieron por debajo de la inflación

Las operaciones por medio de tarjetas de crédito crecieron un 6,7% en abril frente a marzo, y en términos interanuales un 85,7%, lo que está por debajo del nivel de inflación estimado para el cuarto mes del año, por lo que representó una baja en términos reales, de acuerdo a un estudio de First Capital Group.

El consumo financiado por tarjetas de crédito alcanzó los $2.606.987 millones en abril, lo que representa un incremento del 6,7% nominal respecto al cierre de marzo, unos $163.089 millones por encima del tercer mes del año.



De esta manera, el análisis refleja una caída en términos reales en comparación con la inflación, que las consultoras privadas estiman por encima del 7% mensual.

Las operaciones de abril implicaron un crecimiento interanual del 85,7%, "quedando por debajo de los niveles de la inflación estimada del año, arrojando en consecuencia una baja de la cartera en términos reales", indicó First Capital Group.



Guillermo Barbero, socio de la consultora aseguró que "si nos limitamos al análisis de la variación del último mes, observamos una estabilidad de la cartera en términos reales, si bien no han cambiado los factores que limitan el crecimiento como el alza del costo del financiamiento, la menor oferta de cuotas, las limitaciones en los presupuestos de las familias, la disminución del parque de tarjetahabientes y la prudencia ante el riesgo por parte de las entidades financieras; los límites de crédito comienzan a actualizarse paulatinamente con el correr del año aunque no de manera masiva".



Por su parte, el uso de tarjetas de crédito en dólares registró una baja interanual de 9,3% en abril. La consultora indicó que se observó "un comportamiento mensual irregular", con una disminución de 0,9% respecto al mes anterior, con un saldo de US$225 millones.

"Los tipos de cambio diferenciales utilizados para la cancelación de los saldos en moneda extranjera y la imposibilidad de financiar los mismos o la obligación de transformar la deuda en pesos a una tasa superior al resto de las deudas con tarjeta han frenado el uso de las mismas por parte de los viajeros", expresó Barbero. (NA)