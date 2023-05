Vendedores de autos usados deberán registrarse y ofrecer tres meses de garantía

Economía Quienes se dedican a venta de vehículos usados deberán anotarse en un registro

Oblea identificadora y quiénes deberán registrarse

“Todo aquel que venda autos y que no sea el titular registral tiene que estar registrado”

El director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia, Fernán Poidomani, destacó ala entrada en vigencia del registro “para regularizar la comercialización de vehículos usados, junto a la Cámara de Comercio Automotor de Entre Ríos, y que los consumidores que compran un usado lo hagan en una agencia habilitada y profesionalmente”., y el único objeto es que el consumidor esté protegido,, la que es limitada por las cuestiones que pudieran estar en falla, pero debidamente informadas al consumidor porque será parte de la negociación de la compra”, explicó Poidomani al acotar que “será opción de la persona si quiere comprar su usado a un particular”.El funcionario provincial también hizo hincapié en “laporque quienes se dedican a la actividad deberán estar registrados y compitiendo en un pie de igualdad con los impuestos y todas las medidas que la actividad requiere”.Poidomani comunicó que las agencias y los vendedores de usados tendrán 90 días para registrarse a través de la web https://www.entrerios.gov.ar/defensadelconsumidor/ . “Si la actividad de compra de cualquier bien se hace a través de un proveedor, de alguien que se dedique profesionalmente, lo recibimos y tramitamos; porque pasaba que había documentos de compra en los que no estaba detallado si el usado tenía una falla o no, sino que solo se limitaba a decir que el comprador conocía cómo estaba el vehículo al momento de la compra”, fundamentó el director., remarcó., recalcó el titular de la Cámara de Comercio Automotor de Entre Ríos, Anibal Gaggion., insistió.“Para la identificación del establecimiento habilitado habrá, la que después de los 90 días deberán tenerla pegada en el ingreso para que el consumidor identificar que ese lugar está registrado y, además,, comunicó Poidomani.Y sobre los vendedores golondrina que ofrecen los llamados planes de ahorro, recomendó “que el consumidor no realice este tipo de transacciones, ni a través de redes sociales, porque a veces se trata de publicidades engañosas”. "Los interesados deben acudir a las agencias que normalmente hacen la tarea, donde los podrán asesorar de la mejor manera para la toma de su decisión”, explicó.En la oportunidad, Gaggion reveló que“El problema es que no hay 0km nuevos porque el patentamiento está en 180 mil autos, siendo que hace cinco años fue de un millón de autos”, expuso y alertó: “La venta está pasando por una meseta y sobre todo en Entre Ríos por la mala cosechas y varios factores que pegaron muy fuerte”.