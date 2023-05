Subió el precio de la soja: a cuánto cotizan los granos en Rosario

El precio de la soja disponible y para fijaciones subió $ 2.000 y cerró el lunes a $ 104.000 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Por su parte, el girasol subió $1.000 hasta los $93.000 la tonelada, mientras que el sorgo avanzó $6.000 respecto a la rueda previa, en $70.000 la tonelada.



Estos valores se dan en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE) implementado por el Gobierno, que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero, de girasol, cebada y sorgo.



En lo que respecta al maíz, la entrega pactada hasta el 24 de mayo se negoció en US$ 210 la tonelada, con una suba de US$ 5 entre ruedas.



Del mismo modo, la entrega contractual experimentó un incremento de US$ 5 y alcanzó los US$ 215 la tonelada.



Por el cereal de cosecha tardía, los contratos de junio y julio se mantuvieron en US$ 205, y la de agosto en US$ 185.



Por último, el trigo disponible se negoció a US$ 280, en tanto los contratos pactados para noviembre y diciembre en US$ 240.