Bancarios cobran con aumento de sueldo y negociarán nuevo incremento

La conducción de la Asociación Bancaria (AB) envió un pedido formal al Ministerio de Trabajo para renegociar las paritarias tal como había quedado estipulado en el acuerdo firmado entre las partes el 17 de marzo pasado. El gremio justificó su postura ante "el nivel general del índice de precios al consumidor, que registró un alza considerable en marzo y su acumulado en el primer trimestre" del año. La cartera laboral respondió al reclamo y convocó al gremio y a las cámaras empresariales a una audiencia para el lunes 15 de mayo, a las 11, para encarar la revisión.Desde la organización gremial que conduce Sergio Palazzo, explicaron al portalque "las partes nos comprometimos a revisar el acuerdo paritario con el objetivo de analizar la situación económica y el impacto en el mantenimiento de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras en la segunda quincena de mayo".El sindicato apuntó que "esta alza inflacionaria afecta fuertemente sobre determinados rubros como alimentos, alquileres, expensas, vestimenta, servicios, varios, colegios, medicina, etc." y subrayó que estas subas "tienen un constante deterioro del poder de compra de los trabajadores y trabajadoras en general y de nuestros representados en particular".La paritaria bancaria se pactó con un aumento del 32,5 por ciento para los primeros cinco meses del año,El acuerdo firmado por el sindicato y las cámaras de la actividad pública y privada (ABAPPRA, ADEBA y ABA) el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece que a ese 32,5 por ciento mencionado hay que agregarle un 0,7 por ciento de la paritaria 2023, que había quedado pendiente para que los ingresos no pierdan ante la suba del costo de vida.6 por ciento en enero; 7,1 en febrero; 11 en marzo y 8,4 por ciento en mayo. Entonces, el último aumento que recibirán los y las bancarias será de 306.811,19 pesos de básico más 11.086,45 pesos de Participación Ganancias (ROE), con un total 317.897,64 pesos, que se compone de 241.782,95 de suma fija más 31.782,61 pesos (variable por el índice salarial que le corresponda a cada trabajador o trabajadora) y se estableció además la vigencia por universalidad de la guardería a partir de marzo de este año, que en mayo llegará a 50.992,11 pesos.En cuanto a la compensación por el impuesto a las Ganancias, que fue una de las principales trabas para llegar a un acuerdo a comienzos del año y derivó en las medidas de fuerza, se informó que se fijó el, pagadero el 50 por ciento en mayo y el 50 por ciento restante en septiembre:Asimismo, señaló que "en el caso de los bancos que devuelven el impuesto a las ganancias a sus trabajadores, no abonarán dicho bono, salvo en los casos de aquellos trabajadores/as que por su nivel de ingresos no tengan devolución de dicho impuesto".La Bancaria explicó que "de esta manera se disminuye considerablemente el impacto salarial del impuesto a las ganancias sobre el trabajador/a que paga este tributo, partiendo de la base que siempre sostuvo nuestro sindicato que el salario no es ganancia, logrando con el presente acuerdo un significativo alivio en los bancarios/as que pagan este injusto impuesto".Por otro lado el gremio reclamó a la Secretaría de Ingresos Públicos y al AFIP, "la posibilidad de desglosar las deducciones que alcanzan al 40% de la ganancia no imponible sobre los siguientes rubros: ROE, falla de caja, bono por productividad, vales alimentarios o similares, viáticos y gastos de movilidad" y agregó que "dicha solicitud será contestada a la brevedad".A esto hay que agregarle los incrementos que registran los adicionales como función cajero/a (mayo $ 20.081,63); falla de caja ($35.194,25), títulos secundario, terciario y universitario (este último, $ 7.969,55) y gastos de conectividad (mensual, 5.720). También cuentan con plus por las zonas de la Patagonia.