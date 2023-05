Los patentamientos de maquinaria agrícola crecieron 2,4% en abril

La Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) planteó el interrogante sobre si "la demanda de equipos se mantiene sostenida a pesar de la pésima campaña gruesa" producto de la sequía, "o si estamos viendo los últimos coletazos de la inercia del año pasado".



"Al analizar los números detallados por producto, encontramos que no se observa una tendencia uniforme en toda la maquinaria autopropulsada", advirtió Acara, ya que "si bien las cosechadoras y las pulverizadoras han experimentado una caída de dos dígitos en comparación con el año anterior, en el caso de los tractores se observa una estabilidad con niveles similares a los del año pasado".



Al respecto, sostuvo que, "una vez que pase la campaña gruesa, en la que generalmente se produce una disminución en los volúmenes debido a la estacionalidad, podremos observar la verdadera cara del mercado en un año de campaña magra e incertidumbre política y económica".



"Es probable que los productores continúen invirtiendo en la renovación y el uso de tecnología, y si las condiciones son favorables, tanto en clima para la campaña 23/24 como financieras, la caída en volúmenes de venta puede estabilizarse o inclusive, reducirse a un dígito", consideró.



En la comparación interanual, los patentamientos acusaron una baja del 4,8%, frente a las 585 unidades patentadas en abril del año pasado.



En el acumulado del primer cuatrimestre alcanzaron las 2.013 unidades, 2,9% menos que las 2.074 del mismo período de 2022.



El mes pasado se patentaron 54 cosechadoras, un 11,5% menos que en marzo y un 18,2% menos que en abril del año pasado, en tanto en el acumulado cuatrimestral muestran una caída del 15%.



Las ventas fueron lideradas por John Deere con el 52% del total, seguido por Case con un 21% y New Holland con el 16%.



En lo que respecta a tractores, en abril se patentaron 450 unidades, con una suba del 3,2% en relación con el mismo previo y un descenso del 4,1%, sin variaciones en la comparación interanual.



John Deere también lideró este segmento con el 41% de cuota de mercado, secundado por New Holland con el 16% y luego Pauny con el 14%.



En abril se patentaron 53 pulverizadoras, con una suba del 12,8% comparado con marzo y del 6% respecto de igual mes del año pasado.



El mercado lo lideró PLA con 36%, seguido por Metalfor con 24% y Caimán con 12%.