Creció 6,7% el uso de tarjetas de crédito en abril

Las operaciones a través de las tarjetas de crédito registraron un aumento de 6,7% en abril (un valor cercano a la inflación), respecto de marzo, y 85,7% interanual (por debajo de los niveles de la inflación estimada), lo que representó una baja en términos reales, según un estudio de First Capital Group (FCG).



En abril, se registraron operaciones por $2.606.987 millones, lo cual significa un aumento de 6,7% nominal respecto al cierre del mes pasado, unos $163.089 millones por encima de marzo y muy parecido a los valores de la inflación esperada para este período.



En tanto, el crecimiento interanual llegó a 85,7%, por debajo de los niveles de la inflación estimada del año, con una baja de la cartera en términos reales que sugiere una "situación difícil que puede afectar el futuro del mercado de tarjetas de crédito", indicó el informe de FCG.



¨Si nos limitamos al análisis de la variación del último mes, observamos una estabilidad de la cartera en términos reales, si bien no han cambiado los factores que limitan el crecimiento como el alza del costo del financiamiento, la menor oferta de cuotas, las limitaciones en los presupuestos de las familias, la disminución del parque de tarjetahabientes y la prudencia ante el riesgo por parte de las entidades financieras; los límites de crédito comienzan a actualizarse paulatinamente con el correr del año aunque no de manera masiva", explicó Guillermo Barbero, socio de FCG.



En tanto, el uso de tarjetas de crédito en dólares registró una baja interanual de 9,3%, aunque con un comportamiento mensual irregular: En abril hubo una disminución de 0,9% respecto al mes anterior, con un saldo de US$ 225 millones.



“Los tipos de cambio diferenciales utilizados para la cancelación de los saldos en moneda extranjera y la imposibilidad de financiar los mismos o la obligación de transformar la deuda en pesos a una tasa superior al resto de las deudas con tarjeta han frenado el uso de las mismas por parte de los viajeros”, finalizó Barbero.