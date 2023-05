Extranjeros pueden pagar con billeteras electrónicas a tipo de cambio dólar MEP

Los turistas extranjeros podrán desde hoy pagar con billeteras electrónicas a un tipo de cambio que tendrá como referencia al dólar bolsa o MEP, e iguala el pago con QR de medios de pago extranjeros a los realizados con tarjetas de débito y crédito emitidos por bancos en el exterior.



Para tal fin, los operadores extranjeros de esas billeteras deberán alcanzar convenios con los administradores locales para poder trasladar a sus usuarios financieros el beneficio de realizar pagos con QR en los comercios de todo el país.



De esta forma, los consumos de turistas extranjeros efectuados a través de billeteras electrónicas que impliquen un débito en sus cuentas bancarias o virtuales también se podrán liquidar a un tipo de cambio que tiene como referencia los dólares financieros.



Al emplear esta modalidad de pago, el tipo de cambio para los turistas extranjeros pasará a ser el que rige para el denominado dólar MEP, que ayer cerró a $ 430,19.



Por su parte, el Banco Central recordó que hasta el momento se benefician con esta misma medida los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior.



También los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, incluyendo aquellos contratados a través de agencias mayoristas o minoristas de viajes y turismo del país.



La medida incluye asimismo los cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país por vía terrestre.