El dólar blue tuvo una leve baja pero subieron los tipos de cambio financieros

La brecha del dólar paralelo con el oficial alcanza el 107,3%, luego de tres ruedas con poca volatilidad, y la cotización se mantiene casi estable y sin saltos bruscos.



Los tipos de cambio financieros registraron subas en la tercera jornada de vigencia de las nuevas limitaciones para reducir la actividad en el mercado de los dólares bursátiles y cortaron la racha de bajas.



En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación trepó más de diez pesos, y revistió la racha bajista de los últimos cuatro días y cotizó a $438,40, con una brecha con el dólar oficial en un 94,2%.



El MEP o Bolsa moderó la tendencia alcista y avanzó sólo 20 centavos hasta los $431,20, manteniéndose por debajo del dólar informal.



El Banco Central terminó la jornada con ventas por US$ 18 millones, el saldo negativo de mayo es de US$ 276 millones de ventas netas en el mercado.



Los ingresos por el Programa de Incremento Exportador llegaron a US$ 153,4 millones, el valor más alto desde el 21 de abril pasado.



Entre los tipos de cambio que aplican para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales por persona, el dólar Qatar subió hasta los $467,1, en línea con la cotización del blue y el dólar turista o tarjeta cerró en $409.



El dólar sin impuestos cotizó a $233,57 según el promedio de los principales bancos privados del sistema financiero, y en el Banco Nación cerró en $232,50 para la venta.



El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva, avanzó hasta los $385,39 y el mayorista que regula el BCRA se encareció hasta los $225,75 para la venta, y cuando falta una rueda en la semana corta acumula una suba de $3,02.