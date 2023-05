Suba de tasas en Estados Unidos: cómo impactará en la economía argentina

Economía La Reserva Federal subió la tasa de interés a su mayor valor desde 2007

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subió este miércoles las tasas de interés 0,25 puntos porcentuales. Así, se ubica, desde ahora, en el rango del 5% al 5,25% y es la más alta en 16 años. Esta es la décima alza consecutiva que realiza el organismo desde marzo de 2022 ante la necesidad de combatir una tendencia inflacionaria post-pandemia. Sin embargo, anticipó que podría hacer una pausa su política agresiva para evaluar el escenario y decidir cómo continuar,, porque tiene incidencia en el costo del dinero y en la dirección de los flujos de capitales.En principio, el economista Federico Glustein señaló a Ámbito Financiero que una suba de tasas del 0,25% tiene una relación en el proceso de contracción monetaria norteamericano. Así, el director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, considera que “lo que decidió la Reserva Federal está en línea con lo esperado”. Y señala que, aunque volvieron a subir la tasa, el comunicado abre la ventana a pensar que no van a seguir con una política agresiva.“Se va confirmando un escenario de cierta moderación en el accionar del organismo”, ratifica Glustein. Pero anticipa que esta nueva suba implica una disminución en el volumen de liquidez global, que también impactará en una tendencia a la baja de los activos financieros, como producto del “flight to quality”, que implica una ida de los capitales hacia los bonos del tesoro de Estados Unidos y una salida de activos más riesgosos.En palabras de Glustein,que no otorga otro mercado, sobre todo, teniendo en cuenta que la inflación está en un descenso efectivo”.Asimismo, como sucede habitualmente,, pues se endurece el crédito y se desincentiva la inversión. Sin embargo, advierte que habría que evaluar el horizonte, ya que la posibilidad de una eventual recesión podría complejizar el panorama.El comunicado del organismo señala que "la inflación sigue siendo alta" (dado que fue del 5% en marzo y se busca llegar al 2%) y el empleo sigue "creciendo a un ritmo robusto", pero anticipa que debe analizar las consecuencias de las recientes quiebras bancarias que se produjeron en Estados Unidos tras la caída del Silicon Valley Bank y seguir de cerca el curso de la inflación y los mercados financieros durante los próximos meses. La dinámica de esas variables será clave para lo que suceda con la economía estadounidense.. Además, considera que lo que suceda con las acciones locales ya depende más del escenario local, mientras que los bonos argentinos juegan en sintonía con nuestra macroeconomía.Sin embargo, hacia adelante espera,. ¿Cómo es esto? Sucede que Tiscornia explica que “el fortalecimiento del dólar del año pasado y el flujo de capitales hacia Estados Unidos, a la Argentina no le convenía para nada”, pero, en los últimos meses, esto se revirtió y esta idea de que la reserva federal no suba tanto la tasa de interés ayuda en ese sentido.Esto se fundamenta en el hecho de que, dado que Estados Unidos está llegando al pico de la suba de tasas, es esperable que “el próximo gobierno argentino pueda contar con intereses en baja” para cualquier negociación de deuda o intento de atraer capitales, según Tiscornia. Este es un dato positivo teniendo en cuenta que, en 2024, la Argentina tendrá que renegociar varios vencimientos de deuda en dólaresAsimismo,, porque puede implicar una vuelta de capitales hacia los mercados emergentes.Sin embargo, para el economista jefe de Delphos Investments, Jorge Neyro, "el impacto de la suba de tasas en Estados Unidos en materia financiera es menor en el corto plazo para Argentina porque está fuera del mercado internacional" y opina que la trayectoria de los activos en el mercado local tendrá una trayectoria en función de cómo se interpreten las palabras de Jerome Powell, presidente de la FED. "Si el mercado considera que se frena el ciclo alcista, puede ser tomado con cierto alivio por los inversores, lo que será una buena señal", opina.