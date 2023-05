En junio las prepagas subirán 5,49%

Las cuotas de las prepagas aumentarán en junio un 5,49% y a diferencia de los meses anteriores, esta vez será igual para todos los afiliados sin importar su nivel de ingresos ya que la suba calculada sobre la base de la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) es superior a ese nivel.



De esta manera el mes que viene quienes cobran hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles no deberán completar el formulario para gozar de un tope en la suba de las prepagas ya que esta vez, dicho tope está por encima del 5,49%.



En mayo las facturas de las prepagas están llegando con subas del 4,76%, pero que se reduce a 3,43% para quienes completaron una declaración jurada indicando que sus ingresos de marzo no superaron los 417 mil pesos.



Según los datos publicados por la Superintendencia de Servicios de Salud en su página oficial, el índice de costos de salud, que es el parámetro que define los aumentos mensuales de precios, avanzó un 5,49% en el período de referencia para los valores del sexto mes del año.



Mientras tanto, el Ripte registró una variación de 8,42%. De acuerdo con el mecanismo vigente desde febrero de este año, los usuarios que declaran tener ingresos no mayores a seis veces el salario mínimo pueden solicitar que la suba del precio de su plan de salud no supere el 90% de la variación del índice Ripte. Pero, como en este caso ese 90% equivale a 7,58%, un porcentaje superior al del índice de costos del sector, de 5,49%, será este último valor el que se usará para todos los contratos al definirse los precios de junio.