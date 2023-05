La Reserva Federal subió la tasa de interés a su mayor valor desde 2007

La Reserva Federal (FED) elevó hoy el costo del dinero en 25 puntos básicos y llevó la tasa de interés al rango de 5% y 5,25%, su mayor nivel desde el 2007.El alza se ubicó en línea con lo esperado por los analistas, ya que el mercado descontaba con un 85% de probabilidad de que la Fed eleve la tasa en 25 puntos básicos.Inversores siguen dudando sobre si esta decisión representó la última suba de los tipos de interés en el actual ciclo de contracción monetaria.De esta manera, la tasa se ubica en su mayor nivel desde 2007, cifra máxima a la cual había llegado en el ciclo de contracción monetaria entre 2004 y 2007.Este nivel también coincide con el valor al cual la tasa había llegado antes de que la crisis subprime estallara durante los años 2008 y 2009.El mercado sigue suponiendo que la Fed dejará de subir la tasa de interés y comenzará a bajarla durante el segundo semestre del año.Sin embargo, esto no coincide con los comentarios del jefe de la Reserva Federal, Jeremie Powell, en el cual sugirió en el pasado que los miembros de la Fed no tenían pensado bajar la tasa este año y que ello ocurriría recién en 2024.La inflación en EEUU apuntó a la baja ya que la misma alcanzó un pico de 9,1% y actualmente bajó a 5% gracias a que la Fed aplicó la suba de tasas más agresiva desde 1980.Sin embargo, aun el 5% se mantiene por encima del 2% que ha planteado la Fed como objetivo y esta es una de las razones por las que algunos miembros de la Fed siguen pensando en que la tasa debería seguir subiendo.Además, el mercado laboral sigue muy firme, con un desempleo en niveles de 3,5%, siendo este un valor de pleno empleo y que podría generar presiones inflacionarias hacia adelante.Por lo tanto, los miembros de la Fed buscan asegurarse de que la inflación baje y para ello buscan elevar aún más el costo del dinero.El mercado teme que la agresividad en la suba de tasas provoque que la economía se dirija hacia un aterrizaje forzoso y que la Fed no pueda aterrizar a EEUU hacia un aterrizaje suave.En ese sentido, las probabilidades de una recesión se dispararon al 75%, su mayor valor desde los años ´80.Si la Fed sigue su camino ascendente en la suba de tasas, probablemente la perspectiva economía se agrave aún más.En las últimas semanas se han dado una serie de quiebras bancarias que pusieron a la Fed contra las cuerdas en la posibilidad de seguir subiendo la tasa.La quiebra de Sillicon Valley Bank, Signature y recientemente First Republic Bank se dieron luego de la suba de tasas de la Fed desde el 0% al 5,25% actualmente.Por lo tanto, existe el temor de que si la Fed sigue subiendo la tasa más allá del 5,25%, nuevas crisis bancarias o estrés en distintas partes del mercado y de la economía puedan aparecer, por lo que hay voces en Wall Street y el Washington elevando la presión para que la reserva federal desista del actual ciclo de contracción monetaria.