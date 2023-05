Resabios de “La Niña”: Las expectativas para la siembra de trigo en Entre Ríos

En mayo se dará inicio a un nuevo ciclo de siembras de trigo, puntapié inicial de una cosecha que será a finales del 2023. En este marco, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos detallaron a Elonce sobre las perspectivas a largo plazo, la actualidad del sector y las pérdidas generadas por la sequía.Al consultarle sobre cómo afecta la sequía en los alimentos, aseguró que “no existe una implicancia directa, en el caso particular del trigo hubo una campaña anterior muy buena, con niveles de producción histórica”.“Entre Ríos, en el contexto nacional, siempre estuvo en la producción primaria de la materia de los cultivos y representa un seis por ciento promedio”, sumó.Por otro lado, Martínez detalló que actualmente en el campo “se están produciendo las cosechas de los cultivos de verano como la soja y el maíz, que son los más preponderantes en cuanto a la superficie y volumen de producción”.En este sentido, detalló que el rendimiento de los cultivos es muy escaso, “en el caso de la soja hubo un rendimiento no más a los 800 kilos por hectáreas, cuando el promedio es de 2.200 kilos”. Y resaltó que esta campaña tiene un nivel de pérdida es significativa; con un quinto de la producción esperada”.Esta situación crítica también se vio reflejado en el maíz, donde la producción fuey está en el orden de los 7000 kilos, y no vamos a cerrar la cantidad de hectáreas con los niveles de producción estándares”.Por otra parte, hizo referencia al contexto internacional y cómo afecta el dólar en el sector del agro y las medidas del gobierno: “El ultimo dólar agro no fue significativo porque se ve muy baja la aplicación, se sabe que la cosecha va a ser baja y si bien el Estado ofrece $300 por dólar y ahora se ve otro tipo de cambio real”.