La Reserva Federal de EEUU se apresta a subir nuevamente las tasas de interés

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) inició el martes, en Washington, una reunión de dos días, tras la cual anunciaría mañana una suba de su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, en una maniobra final que tiene por objetivo terminar de neutralizar la inflación, luego de la crisis bancaria de los bancos regionales, y en medio de los temores de los analistas e inversores de que se inicie un ciclo recesivo.



Todo el ambiente financiero en Manhattan apuesta a que el organismo subirá el rango de su indicador de referencia y lo ubicará dentro de un rango de entre 5% y 5,25%, en lo que sería el último incremento del año.



Las señales de debilitamiento de los datos económicos y ajuste del crédito probablemente generarán un consenso en el comité de que las tasas son lo suficientemente restrictivas, lo que sugiere un sesgo para hacer una pausa en la próxima reunión. Pero con la inflación obstinadamente elevada, el presidente de la FED, Jerome Powell, no asegurará a los mercados que una pausa es un trato hecho, o que los recortes de tasas son inminentes.



En tanto, un grupo de legisladores demócratas prominentes pidió a la Powell que detenga los aumentos de tasas para evitar más daños a la economía.



Los 10 senadores y representantes, encabezados por la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y los representantes Pramila Jayapal de Washington y Brendan Boyle de Pensilvania, expresaron su preocupación sobre la estrategia de política monetaria de la FED y su "potencial para dejar sin trabajo a millones de estadounidenses", según consta en una misiva dirigida a Powell.



Los legisladores pidieron a la FED que suspenda las subas de tasas para "respetar" su doble mandato y "evitar una recesión que destruya puestos de trabajo y aplaste a las pequeñas empresas".



El presidente de la FED de Chicago, Austan Goolsbee, sostuvo que el organismo "no debería ser demasiado agresivo en aumentar las tasas en medio de la agitación bancaria".



Los mercados reaccionaron tranquilos, después de que el J.P. Morgan Chasel anuncio que compró el First Republic Bank.



Esto sirvió para que la FED tenga espacio suficiente para analizar el ajuste de tasas, sin la presión de una crisis en el sistema financiero.



Sin embargo, Wall Street muestra temores sobre la salud de otras entidades regionales y hoy los índices bursátiles mostraron resultados en rojo.



De todas formas, la FED considera una serie de datos objetivos antes de resolver un ajuste en las tasas de interés.



Los indicadores de inflación en general fueron más altos de lo esperado desde la última reunión del organismo del 21 y 22 de marzo.



El Índice de costos de empleo se aceleró en el primer trimestre y los datos de la inflación subyacente mostraron un avance de 4%-5%. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación a un año aumentaron a 4,6% (frente a 3,6% en marzo), de acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan.



La última publicación del PBI sugiere que el crecimiento de la productividad laboral se contrajo en el primer trimestre, lo que implica que los costos laborales unitarios crecieron alrededor del 6%, lo que muestra una fuerte inflación subyacente.



Por otro lado, los datos de crecimiento y trabajo coincidieron en su mayoría con las expectativas de un debilitamiento gradual.



Las vacantes de empleo retrocedieron aún más en marzo, alcanzando un mínimo de casi dos años en una señal de que el mercado laboral estadounidense ultra ajustado se está relajando y posiblemente ejerciendo menos presión sobre la inflación, según informó hoy el Departamento de Trabajo.



La Encuesta de Vacantes, Oferta de Empleo y Rotación Laboral mostró que los puestos de trabajo disponibles totalizaron 9,59 millones en marzo, por debajo de los 9,97 millones de febrero.



Los inversores no sólo estarán atentos a la resolución del organismo sino a la conferencia de prensa posterior de Powell, para poder obtener indicios de los movimientos futuros y del posible escenario económico.



Con la inflación elevada, se espera que Powell muestre un lenguaje que indique su intención de mantener las tasas en el nivel máximo durante un período prolongado, con la advertencia de que es posible un mayor ajuste si la inflación no coopera.



Para la mayoría de los analistas, Powell enfatizará que la inflación sigue siendo demasiado alta, el progreso en la desinflación ha sido decepcionante y que el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) no dudará en subir nuevamente la tasa de referencia, si no se revierte la suba de precios.