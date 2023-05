Precios de los granos se mantienen estables: a cuánto cotiza la soja

En el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE III), que establece un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero de $300 por dólar, el poroto con entrega inmediata y para las fijaciones, cerró el martes a $100.000 la tonelada, sin cambio respecto al viernes.



Por su parte, el girasol y el sorgo, que también están comprendidos en el PIE III, cotizaron estables a $83.000 y $64.000 la tonelada respectivamente.



En cuanto al maíz con entrega inmediata, la oferta se ubicó en US$ 190 la tonelada, mismo valor para la descarga contractual de mercadería.



En tanto, la entrega pactada para mayo cayó US$ 5, en US$ 190 la tonelada.



Por el cereal de cosecha tardía, la entrega en junio se sostuvo en US$ 190; julio, en US$ 185; y agosto en US$ 180.



Por último, el trigo con entrega contractual se ubicó en US$ 275 y para la descarga entre diciembre y febrero en US$ 220.