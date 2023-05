Becas Progresar con el aumento dispuesto: el calendario de pagos de mayo

Aumentos de cada línea del programa para mayo

El Gobierno dispuso un aumento del 42% de las Becas Progresar desde abril, a través de la Resolución 909/2023, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Educación, Jaime Perczyk.La actualización de la beca que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en conjunto con el Ministerio de Educación, eleva el monto a cobrar hasta $12.780 en cada una de las líneas de la prestación: Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior; Progresar Enfermería y Progresar Trabajo.El valor general de la beca, que con el nuevo incremento se fija en $12.780, incluye el plus por conectividad de $1.000. El programa estatal se cobra durante todo el año, en 12 cuotas. El 80% se percibe mensualmente, mientras que el 20% restante se abona cuando se acredita la condición de alumno regular.En cuanto a la retención del 20% acumulada durante 2022, se encuentra en marcha el cobro correspondiente a la devolución de ese porcentaje. Durante abril, los beneficiarios de las Becas Progresar Obligatorio de primera convocatoria recibieron un extra de $17.720 de acuerdo a ese concepto.Los beneficiarios no deben hacer ningún trámite para percibir la correspondiente devolución, ya que el pago se activa de forma automática a partir de la verificación entre la cartera de Educación y la institución educativa correspondiente.: pensada para estudiantes del nivel primario y secundario. La asistencia es de $12.780.: para estudiantes que cursen carreras en el nivel superior, terciario o universitario. El monto es de $12.780.: para estudiantes del nivel superior que estén cursando la carrera de Enfermería. La beca va de $9.000 a $12.780.: para personas que realicen cursos de formación profesional. La asistencia es de $12.780.DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo.DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo.DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo.DNI terminados en 6 y 7: 16 de mayo.DNI terminados en 8 y 9: 17 de mayo.-Tener entre 18 y 24 años cumplidos.-Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.-Sin límite de edad para personas trans, integrantes de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.-La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Fuente: (NA)