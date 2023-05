El dólar blue arrancó mayo en alza y hubo fuertes ventas del Banco Central

El dólar blue inició mayo en alza, a $474 en la punta vendedora, mientras los dólares financieros operaron dispares, en el primer día de vigencia de las nuevas medidas que limitan las operaciones de agentes de bolsa.Tras rebotar $2 en la última jornada cambiaria, tras el feriado el blue subió cinco pesos, con una fuerte alza inicial que lo llevó a tocar los $479, para cerrar en el final de la rueda en $474 en la venta y $469 en la compra.Tras esta nueva suba, la brecha con el dólar oficial se situó en el 110%, luego de saltar $74 a lo largo de abril y alcanzar un récord intradiario de $500.El Banco Central terminó la primera rueda de mayo con ventas por US$ 133 millones para atender las necesidades del mercado, y registró pagos por importación de energía por unos US$ 102 millones.El complejo agroexportador liquidó US$ 54,2 millones, después de aportar durante abril ingresos por US$ 2.383,15 millones.Los dólares financieros operan dispares tras la implementación de nuevas restricciones para las operaciones de compraventa por las medidas dispuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación, tras dispararse 12% en abril, subió hasta los $ 460 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 104,55%.El MEP o dólar bolsa cayó hasta los $ 419, el valor mínimo en las últimas dos semanas y el spread con el dólar oficial se ubica en 91,84%.La medida dispuesta por CNV, que rige desde hoy, dispone nuevos límites para las operaciones de compraventa de dólares financieros, que no podrán realizarse si se tiene una caución deudora, tanto en pesos como en dólares.El dólar sin impuestos operó a $231,79 para la venta, según el promedio de los principales bancos privados de la city y el dólar billete en el Banco Nación se mantuvo estable a $ 230.El dólar Qatar aumentó hasta los $463,5 y el turista supera los $405, y se acorta la brecha con el MEP.El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva, escaló hasta los $382,4, y el mayorista, que regula el BCRA, cerró en $224,6 y subió 1,97, arriba del cierre del viernes último.