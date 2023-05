Dólar: Las medidas que dispuso el gobierno para estabilizar los mercados

Economía Disponen nuevas condiciones para las operaciones con dólares financieros

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso la implementación de nuevos límites para las operaciones de compraventa de dólares financieros (MEP o Bolsa y Contado con Liquidación, CCL), que no podrán realizarse si se tiene una caución deudora, tanto en pesos como en dólares.La resolución considera pertinenteSegún el economista Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, "la operatoria de dólar MEP y CCL no cambia absolutamente en nada", salvo que se tenga caución tomadora, una posibilidad que, aseguró, "en general no ocurre".", aclaró Sbdar en redes sociales.Por su parte, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, sostuvo que una medida similar "ya había estado en vigencia en 2021", en alusión a la resolución general 895 del 8 de julio de ese año y que, como en esta ocasión, se dio a conocer en medio de un fin de semana largo.Asimismo, se dispone queSobre este punto, Sbdar explicó que las ALyCs o casas de bolsa "no pueden ir a comprarle dólares al Banco Central por la pantalla".La resolución se elaboró en base a lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 164/2023, sobre la adopción de medidas "tendientes a consolidar y fortalecer el orden macroeconómico, así como también implementar políticas que permitan aportar mayor certidumbre cambiaria y financiera en el corto y el mediano plazo", indicó en sus considerandos.Con ese DNU, añadió, "se busca una mayor disponibilidad de instrumentos para estabilizar los mercados, absorbiendo posibles excedentes monetarios y, en particular, reordenar los activos financieros, en especial aquellos denominados en moneda extranjera, dentro del Sector Público Nacional, con vistas a un manejo más prudente y eficiente"."En línea con los objetivos señalados,", completó la medida.Asimismo, se apunta a "armonizar la reglamentación vigente y, por lo tanto, también reordenar e implementar nuevos plazos de permanencia de los valores negociables en cartera para dar curso a transferencias de valores negociables adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades depositarias del exterior, diferenciando la ley de emisión de los mismos".