Argentina creará fondo de 300 millones de pesos para fomentar turismo del vino

Miembros del Directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina -COVIAR- se reunieron con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para firmar un convenio estratégico para fortalecer y desarrollar el turismo del vino en el país. Se trata de un Fondo para el Desarrollo del Enoturismo -FDE- de $300 millones en Aportes No Reembolsables, mediante el que se busca desarrollar e impulsar a los emprendimientos enoturísticos en infraestrucutura o capital de trabajo, fortaleciendo la cadena de valor del sector y el desarrollo de las economías regionales.Destinado a elaboradores y productores vitivinícolas de todo el país que estén o no abiertos al turismo, el convenio busca promover la mejora cuali y cuantitativa de las prestaciones enoturísticos, así como de la infraestructura de los ámbitos donde se desarrolla la experiencia enoturística. Además, busca generar herramientas para el fomento y desarrollo del sector en su conjunto y de los emprendimientos enoturísticos, actuales o por venir, que incentiven con sus acciones y actividades la optimización de recursos humanos, capacitaciones y soportes tecnológicos.“La firma de este convenio es muy importante ya que se trata de $300 millones que se ponen a disposición del sector vitivinícola argentino, específicamente para proyectos de enoturismo, una actividad que ha pasado a ser preponderante en el sector y uno de los ejes principales de nuestro Plan Estratégico Vitivinícola en su actualización al 2030″, afirmó el presidente de COVIAR, Mario González.En tanto, desde el Ministerio de Economía, su titular Sergio Massa destacó el rol federal que tendrá este Fondo: “es clave que este proyecto lo trabajemos a fondo en todas las regiones vitivinícolas de la Argentina. En Neuquén, Río Negro, San Juan, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, en cada lugar del país. Tenemos provincias con muy buenos vinos y tienen que dar el salto”.En la actualidad hay aproximadamente 380 bodegas abiertas al turismo, instaladas en 17 provincias del país, lo que muestra un crecimiento de la actividad en los últimos tres años, ya que en 2020 se contaban 14 provincias y 200 bodegas dedicadas al enoturismo. El desarrollo de este sector se da gracias al turismo receptivo que viene creciendo de la mano de la visita de turistas extranjeros y nacionales atraídos por la oferta de servicios de las bodegas y la calidad del vino argentino.En este sentido, Pablo Asens, vicepresidente de COVIAR y titular de la Federación de Cámaras de Productores Vitícolas de la República Argentina, sostuvo: “Para nosotros el turismo del vino es muy importante, no sólo porque en los últimos años ha sido protagonista del turismo en Argentina, sino principalemente porque cumple con varios objetivos estratégicos de la vitivinicultura como lo son la promoción del vino en el mercado interno y externo, además de posibilitar la integración de pequeños productores para que tengan mayor visibilidad y puedan ofrecer sus vinos a quienes visitan las bodegas en las distintas regiones del país”.Participaron de la firma del convenio: por parte de COVIAR, su presidente Mario González y sus vicepresidentes Pablo Asens y el sanjuanino Gustavo Samper. Además, participó Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; su par de Coordinación Federal Agropecuaria, Jorge Solmi; Sergio Castro, director nacional de Planificación y Desarrollo Turístico; Gabriela Lizana, directora de BICE Fideicomiso; Mariano Garmendia, presidente del INTA; José Portillo, coordinador de Fondagro.El Fondo para el Desarrollo del Enoturismo (FDE) está destinado a bodegas elaboradoras de vino con apertura turística y sin apertura al turismo, productores de uvas de pequeña y mediana extensión que tengan desarrollado o quieran desarrollar el enoturismo, debidamente inscriptos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).Los postulantes deberán completar un formulario digital de inscripción y adjuntar el proyecto realizado y la documentación solicitada en:- Proyectos CON apertura enoturística: https://forms.gle/cSv321hBxW4Vavo66 - Proyectos SIN apertura turística: https://forms.gle/6yqQ13NZRneGzPpT7 Los plazos de presentación variarán según se trate de emprendimientos CON o SIN apertura al enoturismo y el monto máximo a otorgar por proyecto será de hasta $3.000.000 (pesos tres millones).Asimismo, uno de los requisitos es que los fondos sean destinados a los siguientes ejes estratégicos:- Infraestructura: Unidades de servicios al visitante, Instalaciones y equipamiento turístico, Cartelería y Señalética Turística y Energías renovables que estén afectados al área específica de turismo.-Capacitación y Asistencia técnica: Mejora del Desarrollo Integral de la experiencia Enoturística, Canales de Comercialización, Herramientas de posicionamiento y comunicación digital y Desarrollo de productos diferenciales.- Soportes tecnológicos y Audiovisuales: Sistemas Articulados de Gestión Inteligente / Análisis de Datos, Marketing Digital y Generación de soportes tecnológicos, Desarrollo de Materiales y acciones promocionales, Sistemas digitales de autoguiados y Generación de marcas identitarias.