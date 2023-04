Expendedores de naftas piden mayor margen de ganancia

Economía Empresarios advierten sobre el riesgo de cierres de estaciones de servicio

El titular de la Federación Argentina Expendedores de Naftas del Interior (Faeni), Alberto Boz, advirtió este viernes que, si los precios de los combustibles no acompañan el aumento de los costos, hay riesgo de cierre de estaciones de servicio.En declaraciones a, explicó que "hay un retraso del precio final del combustible con respecto a lo que realmente cuesta y en los acuerdos del gobierno con las petroleras".En ese sentido destacó que "hay quitas de impuestos, hay subsidios, hay prórrogas de otras partes de impuestos. A todos los argentinos nos cuesta. Lo que pasa es que cuando en esos acuerdos no estamos los estacioneros no hay un correlato o una mejora de la rentabilidad del estacionero, que sigue ganando un porcentaje fijo sobre el precio final de venta".El titular de Faeni fue contundente ante este panorama: "No estamos pidiendo un aumento de combustible. Lo que advertimos es que esto es causa-efecto y si se siguen haciendo estos acuerdos con las petroleras sería interesante liberar un punto más de margen para los estacioneros". El dirigente advirtió que, caso contrario, "la situación será cada vez más asfixiante, se nos va levantando el piso y el techo nos está aplastando. De seguir así vamos a tener en poco tiempo una gran cantidad de estaciones de servicio cerradas. Cada vez tenemos que vender más combustible para estar en nuestro punto de equilibrio".El dirigente graficó a continuación que "hace 15 años teníamos que vender unos 140 mil litros de combustible por mes para llegar a ni ganar ni a perder. Hoy esa cifra supera los 300 o 320 mil litros mensuales. Y eso en una economía sin crecimiento, con una sequía que afecta muchísimo.Al ser consultado si esos márgenes podrían aumentarse revisando la carga tributaria, Boz fue contundente: "Totalmente, sabemos que más del 50% de lo que paga el público consumidor son impuestos, es decir que hay márgenes para tocar".