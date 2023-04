Massa acordó con la CAF desembolso por US$ 690 millones en los próximos 60 días

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió esta tarde en Uruguay con directivos del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF para acordar el desembolso del organismo de US$ 690 millones durante los próximos 60 días, por líneas crediticias ya aprobadas.



Del encuentro con Massa participaron Jorge Srur, gerente regional Sur de CAF; Patricia Alborta, representante de CAF en Argentina; Francois Borit, representante de CAF en Uruguay.



La reunión del Ministerio de Economía con las autoridades de la CAF permitirá al país "obtener un desembolso de 690 millones de dólares en un plan de 60 días", explicaron fuentes del Palacio de Hacienda.



Así, en el encuentro se firmó el cronograma de desembolso para la Argentina, que permite de aquí al 30 de junio acceder a financiamiento a través de lo que se denominan los programas de desembolso rápido.



Se da así viabilidad al financiamiento de parte de los proyectos que ya hay del Banco de Desarrollo Latinoamericano en la Argentina y fortalecer las reservas.



Hace un mes, en la ciudad de Santiago de Chile, el organismo regional había anunciado el desembolso inmediato de US$300 millones para financiar un Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (Andis).



En la misma oportunidad había confirmado la aprobación del crédito por US$ 540 millones para el proyecto de Reversión del Gasoducto Norte y Obras complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.



Esa obra de inmediata ejecución permitirá llevar gas desde la formación no convencional de Vaca Muerta al norte argentino garantizando el suministro a hogares e industrias de la región, y permitir exportar a Chile a través del gasoducto NorAndes.



Durante el encuentro, se firmó el contrato del proyecto denominado La Carlota - Tío Pujio, que posibilita construir la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner.



La obra le permitirá a la Argentina, con cinco plantas compresoras y un reversal, acceder a la posibilidad de abastecer todo el norte argentino, Bolivia y el sur de Brasil.