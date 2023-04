El dólar blue volvió a bajar y cerró en $467

El miércoles, el paralelo llegó a bajar hasta los $467, para luego estabilizarse por encima de los $470, después de subir el martes hasta el récord intradiario de los $497, rozando los $500, y este jueves llegó a bajar hasta los $460.



El blue pierde $30, desde ese nivel máximo, cuando aún resta un día hábil para el cierre del mes y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 110,3%.



En el año el dólar marginal acumula una suba del 35%, superando a la inflación de los primeros cuatro meses.



Los dólares financieros operaron a la baja y en la bolsa porteña el dólar contado con liquidación cayó hasta los $ 458,9, tras diez jornadas consecutivas de suba, y la brecha con el dólar mayorista alcanza el 106,6%.



El MEP o dólar bolsa bajó más de un peso y cotizó a $ 444,8 y la brecha de este tipo de cambio se ubica en un 100,3%.



En medio de rueda caracteriza por la volatilidad la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) hicieron inspecciones en al menos dos sociedades de Bolsa porteñas.



El BCRA terminó la jornada con ventas por US$ 79 millones para atender la demanda en el mercado y el saldo positivo del mes se reduce ahora a poco más de US$ 100 de compras netas en el mercado.



La máxima entidad monetaria realizó pagos por importación de energía del orden de los US$ 40 millones y los agroexportadores liquidaron US$ 75,7 millones.



El dólar Qatar ganó un peso y cerró a $457,90, por debajo del blue, y el turista o tarjeta para consumos con tarjetas en el exterior se ofreció a $400,6.



El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva operó a $377,7 y el mayorista que regula el BCRA, subió hasta los $222 y cuando resta una rueda para terminar la semana acumula una suba de $3,47 superando ya los $3,43 de suba en toda la anterior.