El Gobierno acordó con China para pagar más importaciones con yuanes

El ministro de Economía, Sergio Massa, suscribió hoy el acuerdo con el gobierno de China para activar otro capítulo del "swap" que permitirá pagar importaciones en yuanes por otros US$ 1.040 millones.El convenio se selló en el Palacio de Hacienda, con la presencia del embajador de China en la Argentina, Zou Xiaoli, y banqueros y empresarios del gigante asiático.Massa estuvo acompañado por parte de su gabinete y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.A partir de este acuerdo, en mayo se van a reemplazar 1.040 millones de dólares que se iban a pagar en moneda norteamericana por yuanes, ya que son importaciones desde China.Además, a partir de mayo hay 790 millones de dólares que dejan de importarse en esa moneda y pasan a traerse en yuanes, aprovechando la activación del swap, explicaron fuentes de Economía.Massa destacó que "a partir del acuerdo con las empresas, el ICBC y el banco de China reprogramamos el instrumento de pago por mas de 1.040 millones de dólares para este mes con importaciones que dejan de pesar de los dólares y pasan a ser parte del flujo de yuanes a través del buen uso del swap".Sostuvo que esto permitirá "fortalecer el comercio bilateral chino y argentino, y nos permite en los próximos meses trabajar para adelantar el ritmo de importaciones. Eran autorizaciones que se trabajaban a 180 días y ahora con yuanes a 90. Y de programar importaciones por 1.000 millones de dólares en yuanes"."Esto mejora la perspectiva de reservas netas de la Argentina. Nos da más libertad y nos agrega capacidad de funcionamiento desde el BCRA, en estos días que tuvimos que tomar la decisión de intervenir frente a aquellos que pensando que no teníamos capacidad económica como Estado, especularon y sobreespecularon. De alguna manera nos permite mantener el nivel de actividad, mantener el volumen de importaciones, mantener el ritmo del comercio económico entre Argentina y China, y los niveles de funcionamiento económico", destacó.

Massa subrayó que "la liberación de estas operaciones del BCRA es mayor fortaleza para las reservas, mayor capacidad de intervención del Estado, es mayor libertad en la economía, pero, sobre todo, la garantía de seguir produciendo con bienes intermedios que se importan de China".Explicó que esto bienes "ya no sufren el proceso de triangulaciones que en algunos casos habíamos detectado. Defendemos el valor del origen China y de las reservas argentinas. Digámoslo también, en el camino detectamos triangulaciones para pagar más caro de Argentina lo que le pagaban más barato a la República de China, usando intermediadores en otros países, pero con mercadería provenientes de China".Con este nuevo acuerdo, ya se habrán habilitado las operaciones de conversión por US$ 5.000 millones que se habían firmado con el Banco del Pueblo de China.Según importadores, cada vez se usan con mayor frecuencia yuanes para el comercio exterior, aunque para eso se requiere que el comercio sea con China, y que sea aceptado por los proveedores, dado que tienen que facturar la operación en esa divisa.Desde el sector esperan es que los pedidos de SIRAS (el sistema importador) que se hagan en yuanes tengan una aprobación más rápida que los que se solicitan en dólares.Por estos días, son cada vez más las empresas que se acercan a bancos como el ICBC o el HSBC, de capitales chinos.Para poder acceder a comerciar en yuanes, expertos en comercio exterior explicaron que se necesita pedir la SIRA con un cambio en la moneda, y poner yuanes en vez de dólares.Además, saber de antemano que el proveedor va a aceptar el pago, y contar con una cuenta bancaria en una entidad que permita estas transacciones.Marcelo Elizondo, director de la Cámara de la Cámara de Comercio y Servicios (ICC), destacó que este acuerdo "dará un poco de alivio a las importaciones que se hagan desde China. En el margen morigera la necesidad de divisas, pero es tal la escasez que no resuelve el problema de fondo, que es de una dimensión mucho mayor".De todos modos, en el tope de las preocupaciones para las importaciones está el tema de los fletes, tras los cambios que introdujo el Banco Central la semana pasada, que impone el pago a 90 días a los servicios de transporte.Por ejemplo, hay dudas sobre si lo que está en viaje a Argentina se va a poder sacar.