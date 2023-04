La oferta de inmuebles en alquiler cada vez "es menor y la demanda crece"

La demanda en alquileres de departamentos no cesa en la ciudad de Paraná, donde cada vez hay más propietarios que deciden poner sus inmuebles a la venta debido al aumento del dólar blue. En ese sentido, Elonce dialogó con Héctor Cejas, corredor inmobiliario.



“Fue una mañana bastante movida en la que estuvimos atentos siguiendo esta corrida cambiaria que nos complica un poco el trabajo. Las tasaciones por pedido de los propietarios siempre están colocadas en dólares y cuando incrementa de manera brusca, el precio no será convalidado por un largo tiempo”, manifestó.



Con respecto al impacto, sostuvo que “lamentablemente no existe otro dólar que el Blue para todas las operaciones inmobiliarias. El Colegio sugirió que las tasaciones se hagan en pesos con el valor al dólar del momento, así como también el parámetro de los pesos para que, si sucede una corrida cambiaria, uno equilibre los valores para concretar una operación inmobiliaria. En estos últimos tiempos pasó que estamos tocando pisos históricos del precio de las propiedades en dólares”.



Acerca de los valores de propiedades, aseguró: “Cada vez que hay una estampida del dólar de estas características, las propiedades son más baratas para comprar. Sin embargo, llegar a conseguir esos dólares puede costar más esfuerzo que lo habitual ya que está barato, pero no se lo puede comprar. A esto se llama una gran oferta de inmuebles como la que sucede en la actualidad”.



A su vez, se refirió a los alquileres: “Se desalienta la inversión en inmuebles con la estampida del dólar y eso genera que los precios de los alquileres suban porque hay poca oferta. Lamentablemente no se ha llegado al equilibrio donde la tentación haga que empiecen a invertir en inmuebles”.



“Con la movida del dólar y si los precios bajan un poco, la rentabilidad se recuperará donde aparecerán inversiones comprando nuevamente inmuebles. Eso genera que aparezca más propiedades en el mercado y los valores se equilibren, pero la oferta de los alquileres es tan alta así que demorará mucho que la oferta presione sobre los precios”.



Por último, se refirió a la posibilidad de conseguir propiedades en peso: “Es muy difícil ya que aquellas personas que tengan un poco de excedente tratan de volcarse al dólar, por eso existe esta presión”. (Elonce)