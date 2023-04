Bel indicó que “todos los cultivos de Entre Ríos están en estado de emergencia”

A raíz de la fuerte sequía que azota nuestra provincia, se homologo la extensión de la emergencia para todos los cultivos, tambos y sector apícola. En ese sentido,dialogó con Alfredo Bel, dirigente de Fucofa.“La emergencia es una atribución de los gobiernos provinciales, donde tuvimos una primera declaración a fines del año pasado y en ese momento no se incluyó a la soja u otros cultivos como el arroz, pero en una ampliación que se realizó durante el mes de marzo se las incorporó. Lo que se conoce hoy es la homologación nacional de la prórroga, el cual es un reconocimiento de que Entre Ríos quedará con todos esos cultivos en emergencia, tanto la ganadería como la apicultura, citricultura u horticultura, las cuales quedarán encuadradas en la Ley de Emergencia”, manifestó.“Si no está la homologación nacional, no corren los beneficios de los organismos nacionales donde hay dos instituciones que son fundamentales. Por un lado, la Afip, que es donde el productor tiene más peso fiscal y con su certificado puede pedir postergación de anticipos de impuestos, entre otras cuestiones relacionadas a lo impositivo, y por el otro, el Banco Nación, el cual tiene una línea para agropecuarios en emergencia donde las tasas están muy altas, pero con este certificado ellos pueden adquirir un convenio que existe a nivel nacional”, expresó.Además, agregó que “los certificados ya se emitieron, donde hay más de 7.000 que ya se hicieron y algunos están en proceso. Todavía no concluimos con el gobierno provincial el tema del impuesto inmobiliario del 2023, pero antes de que culmine el mes de mayo se realizará”.“También con el gobierno provincial hay algunas medidas que anunciaron, las cuales no se concretaron. Hoy estuve con el ministro de Producción Ballay a quien le planteé la preocupación sobre aquellas pequeñas ayudas para productores familiares o más chicos que están fuera del sistema financiero o bancario”, sostuvo.Finalmente, se refirió a la perspectiva de que cambie la situación: “Según los pronósticos, algo empezó a llover, pero hay dos departamentos donde la sequía nunca terminó como La Paz y Feliciano. Sin embargo, ahora viene la temporada de ‘El Niño’ que trae mucha producción”.