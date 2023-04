Entre Ríos gestiona para que las pymes accedan a créditos de mayor magnitud

El ministro de Economía, Hugo Ballay, encabezó la reunión ordinaria del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) junto con las instituciones del sector privado que conforman el organismo.



Dieron a conocer las gestiones ante Nación para que las Pymes entrerrianas puedan acceder a créditos de mayor envergadura.



“El Fogaer es el mejor ejemplo del diálogo que permanentemente promueve el gobernador Gustavo Bordet. Es una herramienta estratégica para el futuro de la provincia y la construimos conjuntamente entre el sector público, el Estado, y el sector privado sentados en la misma mesa, uniendo nuestros esfuerzos. Este es el único camino para transformar Entre Ríos, favorecer la producción y crear trabajo”, afirmó Ballay.



Durante la reunión se acordó que el titular de la cartera económica sea también el nuevo presidente del Fogaer, cargo que desempeñará ad honorem. En ese marco, destacó “el trabajo que el contador Gustavo Labriola tuvo al frente del organismo. Fue una de las personas centrales para que el Fogaer esté en pleno funcionamiento, participó tanto en su diseño como en su puesta en práctica, generó consensos y marcó un rumbo”. También expresó “un profundo agradecimiento a las instituciones del sector privado de la provincia con las que venimos trabajando mancomunadamente”.



Durante el encuentro se aprobó la memoria y el balance del organismo de participación mixta, pública y privada, en el que las entidades representativas de los sectores productivos, industriales y comerciales de la provincia también son socias accionistas junto con la provincia.



Durante el encuentro, la provincia y las entidades del sector privado acordaron difundirlos las oportunidades que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas de Entre Ríos al operar mediante el Fogaer para para acceder a créditos y mecanismos de financiamiento en el sistema bancario y en el mercado de capitales. También se dieron a conocer los avances en las gestiones ante organismos nacionales para avalar conjuntamente financiamientos de mayor magnitud para las MiPymes entrerrianas.



En representación del sector privado participaron Alcides Balla, por la Bolsa de Comercio de Entre Ríos; Hector Fratoni, por el Consejo Empresario de Entre Ríos; Raquel Brunengo, por la Asociación de Cooperativas Argentinas (Acacoop); Ronald Garnier y Miguel Laurencena, por la Federación de Cooperativas de Entre Ríos (Fedeco); Carlos Sinesi, por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas; Alfredo Bel, por la Federación Agraria Argentina; Juan Adolfo Balbi, por la Cooperativa Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (Cafer).



Asimismo, estuvieron presentes el gerente General de Fogaer, Lisandro Luna de Luca; el síndico de Fogaer, Diego Camuña, y el representante del Ministerio de Producción en el directorio de Fogaer, Pedro Gebhart. La representación de la provincia la lleva adelante el ministro Ballay.



Al término del encuentro, el gerente General de Fogaer, Lisandro Luna de Luca explicó que la reunión “fue el cierre de la aprobación del tercer ejercicio económico de Fogaer”, y el balance “ha sido muy bueno”. “Hemos generado financiamiento por casi 1000 millones de pesos para el sector Mipyme de la provincia. Y el sector micro y pequeña empresa ha sido uno de los principales sectores que ha operado con Fogaer. Hemos generado financiamiento en casi 350 pymes, tenemos calificadas cerca de 60 o 70 pymes más, en este poco tiempo que estamos funcionando. Y consideramos muy importante el conocimiento que está empezando a tener el sector pyme de la provincia y dándole la importancia que tiene la garantía a la hora de conseguir el financiamiento”.



Además, recordó que “el gobierno nacional en su momento ha hecho aportes para que la provincia pueda aumentar la capitalización del fondo de riesgo y con eso generar un aumento en la capacidad individual que tiene Fogaer de prestar”, y adelantó que “hemos celebrado convenios con organismos nacionales para hacer de co-avales o co-garantías y tratar de generar un andarivel de mayor musculatura a la hora de pensar en financiamientos de montos más importantes”.



A su turno, el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alcides Balla, destacó que el Fogaer “tiene un crecimiento exponencial y que está prácticamente dedicada su orientación es hacia las pymes”.



“Sabemos que Entre Ríos es un conjunto de emprendedores, de pymes, y que realmente la base de la actividad económica de la provincia, del espíritu emprendedor entrerriano, son las pymes. Es por eso que es muy satisfactorio, porque cuando se constituyó esta sociedad, después de tantos esfuerzos, a lo mejor si pensábamos que hoy podíamos estar en esta situación nos parecía, a lo mejor, utópica”, apuntó el empresario.



El titular de la Bolsa de Comercio de la provincia subrayó que el Fogaer “es una herramienta fundamental para apoyar el desarrollo. Y más aún en estos tiempos de crisis, especialmente para el sector agroalimentario, el Fogaer está apuntalando”.



Por último, Balla insistió en la posibilidad de acceder al mercado de capitales a través del Fogaer. “Pareciera que es una cuestión lejana, pero no. El mercado de capitales brinda oportunidad de financiamiento y de inversión a los entrerrianos. Creo que a través del Fogaer, y de la difusión que hacemos nosotros como entidad representativa regional, es un gran desafío, tiene un futuro muy grande para apalancar el desarrollo de nuestra economía”, concluyó.



Por último, el presidente de Cafer, Juan Balbi, calificó como “muy positivo” el encuentro. Advirtió que “en el sector agropecuario, la necesidad de financiamiento y de garantía realmente es muy importante”, y que es un actor “muy dinámico y muy importante en el orden provincial”.



También resaltó que durante la asamblea se abordó la importancia de “de incorporar nuevas entidades”. El Fogaer, “con el poco tiempo que tiene, ha sido importante en todos los créditos que se han dado”, indicó y puso de relieve “el apalancamiento de mucha gente a la que el Fogaer ayuda para poder tener la garantía correspondiente en el tema financiero y bancario".



"Si, es todo un tema. Nosotros en el sector agropecuario tenemos realmente un gran desafío, no sólo ver cómo al productor lo ayudamos desde su pasivo que le va a quedar por la falta de recolección de su cosecha, ya que en muchos casos prácticamente es el ciento por ciento de pérdida, no sólo eso sino cómo encaramos la nueva campaña. O sea, son dos desafíos: cómo sostenemos hoy al productor y cómo conseguimos financiamiento para la nueva campaña que se viene que es la cosecha fina, en este caso principalmente de trigo en la provincia de Entre Ríos".