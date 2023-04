Fernández: “Instalan rumores de mañana y de tarde, retiran su rentabilidad”

Política El FMI confirmó las negociaciones con la Argentina ante la disparada del dólar

Detalles sobre la bilateral con Klaus Iohannis

El presidente Alberto Fernández acusó a la oposición de impulsar la corrida cambiaria que ubicó al dólar paralelo en un nuevo récord cercano a los 500 pesos, mientras afirmó que "cuando van al exterior piden que corten el crédito y exijan más ajuste sobre el pueblo"."Lo que dice Sergio Chodos es absolutamente cierto y es una práctica permanente de la derecha argentina", sostuvo el mandatario en referencia a las afirmaciones que hizo el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diálogo con Noticias Argentinas.Asimismo, describió: "Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos. Siempre han hecho lo mismo"."Cuando van al exterior piden que nos corten el crédito y que exijan más ajuste sobre el pueblo", agregó.Los dichos del mandatario van en la tónica con lo expuesto por Chodos, quien tildó de "antipatrias" a tres economistas del "gobierno anterior" al sostener que le habrían pedido a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma un nuevo gobierno."Siempre han hecho lo mismo", insistió el jefe de Estado al tiempo que aseguró que, con el ministro de Economía, Sergio Massa, trabajan en una estrategia para frenar la corrida, y en "educar" a la oposición. "Estamos trabajando, vamos a superar y a tratar de educarlos para ver si alguna vez piensan en los que pueblan y trabajan en este país y en los que han quedado sumidos en la pobreza antes de pensar en sus negocios e intereses políticos", enfatizó el mandatario.Por otra parte, ratificó al titular del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce al señalar que "nunca estuvo en discusión" su tarea al frente del organismo, y desmintió que el FMI haya negado adelantar los fondos correspondientes al segundo semestre.El presidente de Rumania llegó a Casa Rosada pasadas las 11, junto a la delegación que lo acompaña, como última parada de su primera gira latinoamericana que incluyó además un paso por Chile y Brasil. Fue recibido por Alberto Fernández y su esposa, Fabiola Yáñez, y a posterior, realizaron el protocolar saludo a las banderas.La bilateral se extendió por una hora y tuvo lugar en el despacho presidencial. En paralelo, las primeras damas cumplieron con agenda propia.Al término de la reunión, en la declaración conjunta, ambos mandatarios detallaron que intercambiaron estrategias para avanzar en un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, y dedicaron gran parte de la entrevista al impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Cabe destacar que Rumania integra la OTAN desde 2004.Iohannis precisó que abordaron también claves para avanzar en construir un canal de diálogo entre las partes en pugna, y a diferencia de lo expresado por el mandatario argentino, planteó que, a pesar de ser lindante con Ucrania, la nación que preside crece y acumula inversiones."Que nadie imagine que por la guerra a Rumanía le va mal. Las cosas van muy bien. Estamos creciendo, y tenemos muchas inversiones", indicó el rumano, y sumó: "Hay que buscar el fin de la Guerra y empezar las negociaciones entre las partes. Es un problema global y no solo europeo como algunos dicen erróneamente".En otro pasaje de su exposición, aseveró: "Deseamos profundizar las relaciones y la cooperación económica, que son buenas, pero que está lejos de alcanzar su real potencial. Las colaboraciones sectoriales son deseables, pero muchas se encuentran todavía en un estado incipiente, como agricultura, digitalización, investigación".En el Salón Blanco de Casa Rosada dos reducidas delegaciones oían con atención a ambos mandatarios. En representación del gobierno argentino participaron el vicecanciller, Pablo Tettamanti; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; las secretarias de Asuntos Estratégicos, Mercedes Macó del Pont; de Cambio Climático, Cecilia Nicolini; el gerente de Relaciones Institucionales del INTA, Guillermo Sánchez; la titular de Cascos Blancos, Sabina Frederic y la portavoz Gabriela Cerruti.A su turno, Alberto Fernández remarcó que apuesta a avanzar en acuerdos entre la UE y el Mercosur que no sean de índole comercial sino focalizados en la ciencia y tecnología, la protección del medio ambiente, el cambio climático, la educación, la energía nuclear y verde y el turismo."Compartimos la idea de avanzar en acuerdos de la UE y Mercosur en otros aspectos que no tengan que ver con lo comercial que hacen más difícil los acuerdos", enfatizó el jefe de Estado, y concluyó: "Trabajamos para que nuestros vínculos se profundicen más".Ambas naciones firmaron un memorándum de entendimiento entre la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos (ACIAH) y el Departamento de Situaciones de Emergencia del Ministerio del Interior de la República de Rumania, y un acuerdo de investigación y cooperación agrícola y protección del medio ambiente.Por la tarde, el jefe de Estado encabezará la actualización tecnológica del Sistema Federal de Atención de Emergencias de alcance nacional, "el nuevo 911 Federal", junto a su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Fuente: (NA)