El dólar blue escala y sigue sin techo: el Presidente apuntó a los “rumores”

La cotización del dólar blue inició la rueda de este martes con un fuerte incremento de $490 y cotiza a $490. De esta forma acumula un alza de $97 desde que se inició esta escalada hace ya siete jornadas consecutivas.Antes de la apertura de las operaciones ya circulaba la información de este nuevo incremento que se formalizó ante las primeras transacciones.En la plaza bursátil la situación es similar. El MEP sube 3,7% a $471,30 y el Contado con Liquidación avanza 3,4% a $481,20.En tanto, al mediodía la cotización oficial sube 0,26% a $ 227,54, mientras que el mayorista avanza 0,29% a $ 220,85. Las brechas son de 112% y 120% respectivamente.El presidente Alberto Fernández acusó a la oposición de impulsar la corrida cambiaria y afirmó que "cuando van al exterior piden que corten el crédito y que exijan más ajuste sobre el pueblo"."Lo que dice Sergio Chodos es absolutamente cierto y es una práctica permanente de la derecha argentina", sostuvo el mandatario en el Salón Blanco de la Casa Rosada.Y continuó: "Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retirar su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos. Siempre han hecho lo mismo"."Cuando van al exterior piden que nos corten el crédito y que exijan más ajuste sobre el pueblo", agregó.El gobierno no logra dar señales que puedan calmar la situación, pese a que el presidente Alberto Fernández expresó un fuerte respaldo al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, al recibirlo ayer en la Casa de Gobierno.Por otro lado, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó su participación en un almuerzo con directivos del Instituto del Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA), donde anunciará beneficios para pymes.En las dos últimas ruedas el BCRA pudo comprar US$ 405 millones al quedar como único comprador en el mercado de cambios a causa de una serie de resoluciones que demoraron la presentación de documentación por parte de los bancos para acceder a la cotización oficial.La incertidumbre sigue apoderándose de los agentes económicos al no haber definiciones claras sobre cómo Argentina conseguirá los dólares necesarios para sostener las importaciones. Fuente: (NA)