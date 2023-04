Relanzaron el Programa Hogar para la compra de garrafas

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, anunciaron el relanzamiento del Programa Hogar que subsidiará el 80% del valor de la garrafa de gas a los hogares de menores ingresos.



En un comunicado, el Palacio de Hacienda señaló que "las titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, así como también los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo que percibían el Programa Hogar no deberán volver a inscribirse.



Las personas que se tengan que inscribir al Programa Hogar por primera vez y vivan en una localidad con cobertura de gas, deberán presentar el certificado emitido por la distribuidora de que no cuentan con conexión de gas.



Asimismo, si una persona o su conviviente solicitó el subsidio por Segmentación Energética no podrá acceder al subsidio por garrafa del Programa Hogar.



Este programa consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kg. y los pueden solicitar todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a:



- Dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).



- Tres SMVM si alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.



- 2,8 SMVM si residen en las zonas más frías del país.



- 4,2 SMVM si residen en las zonas más frías del país y alguno de sus integrantes posee Certificado de Discapacidad.



En el caso de los monotributistas, de acuerdo con las siguientes categorías:



- Hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría C (inclusive).



- Hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive).



- En la Patagonia, hogares cuyos ingresos sean hasta Categoría D (inclusive) y hogares con integrante con certificado de discapacidad, cuyos ingresos sean hasta Categoría E (inclusive).



Para todos los casos, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar conviviente estén actualizados en ANSES.