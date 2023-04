Eximirán a las industrias de pagar impuestos en Entre Ríos: el detalle

Política Provincia entregó a la UIER la promulgación de la Ley de Promoción Industrial

Desde que la semana pasada se conoció la sanción que reglamentará el regimiento de la nueva Ley de Promoción y Desarrollo Industrial en Entre Ríos, empezó a hablarse de los principales puntos que beneficiaría al sector.En esa línea, el Director General de Industria de Entre Ríos, Cristian Kaehler, explicó: "Se implementa la exención de todos los impuestos provinciales, durante 10 años. Es una apuesta muy fuerte del gobierno, en la que se incluye al Impuesto automotor, Ingresos brutos, Impuesto inmobiliario y Sellos, que son todos los que se tributan al Estado provincial. En el caso del Impuesto automotor, antes había un cupo limitado y se cubría sólo un porcentaje al industrial, ahora la exención es del 100% y abarca a todas las unidades afectadas al funcionamiento del proyecto productivo. Entendemos que la exención en Ingresos Brutos es el concepto en el que mayormente se notará el alivio y acompañamiento del Estado en términos económicos"."Serán beneficiadas aquellas industrias que accedan a la promoción industrial, es decir que comiencen, que presentan un proyecto que nosotros analizamos y oportunamente aprobamos, lo que incluso ahora tiene menos instancias. Pero no sólo llega a las radicaciones nuevas, sino también a las existentes que decidan aumentar su producción y demuestren un incremento de al menos un 15% de su capacidad productiva. Y también se ha incluido a aquellas industrias que en tiempos de pandemia o por otros inconvenientes, habían cerrado y decidan reabrir. Recibirán este beneficio como si fuesen nuevas", confirmó el funcionario provincial.Cristian Kaehler detalló que también la erogación en consumo de energía eléctrica fue contemplada y al respecto, confirmó: "La ley también establece una devolución de un porcentaje, de acuerdo al tramo que la firma paga en cada factura. Los mismos se escalonan en un 15%, 8% y 4%, en tanto que quedó abierta la posibilidad de que por Decreto, se amplíe el porcentaje estipulado, en las ocasiones que así se considere pertinente. Hoy es un costo importante en las industrias y no estuvo ajeno al espíritu de apoyarlas", afirmó."Es una ley accesible, práctica, aplicable y ágil", referenció el Director de Industria y agregó: "Se adecuaron varios aspectos para favorecer a quienes invierten y generan fuentes de trabajo, como ser que a medida que aprobemos los proyectos industriales, estos beneficios se otorgarán por Resolución ministerial y no por Decreto, porque observamos que era un trámite burocrático, que implica tiempo necesario de achicar para quien produce".El funcionario responsable del desarrollo industrial en la provincia, sostuvo que "esta nueva ley es fruto de un trabajo que comenzó hace 2 años aproximadamente y que hoy vemos reflejado en una normativa que fue aprobada por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo que habla de la voluntad democrática de apuntalar e impulsar aún más al sector productivo. Al inicio recibimos órdenes del gobernador de que consensuemos con el sector privado, por lo que mantuvimos un contacto fluido y directo con la Unión Industrial de Entre Ríos. Nos fuimos poniendo de acuerdo a lo largo de las reuniones y recibimos asesoramiento de técnicos de Diputados y demás, aportes que confluyeron en esta nueva redacción".En cuanto al espíritu de esta significativa medida del gobierno entrerriano, Kaehler señaló: "Se le dan beneficios más completos y mejores a la industria, para que pueda crecer, crear divisas a partir de la incorporación de valor agregado, que es lo que dinamiza la economía de Entre Ríos. Si bien existía una ley, tenía 10 años ya y no se adecuaba con la realidad de estos tiempos; era engorrosa, no estaba muy difundida y había aspectos casi incumplibles. Hacía falta actualizarla, redactar un nuevo proyecto, y realmente todas las partes han expresado su conformidad, porque son reglas firmes y serias, que impulsan al sector".