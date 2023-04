Últimos días para anotarse en Previaje 4: cómo obtener reintegros de hasta 70%

¿Qué comprobantes se pueden cargar en el plan Previaje 2023?

Paso a paso, ¿cómo se cargan los comprobantes en la web de Previaje?

PASO 1: INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA

PASO 2: ELEGIR UN MODO DE REINTEGRO

PASO 3: INFORMAR LOS DETALLES DEL VIAJE

PASO 4: SUBIR LOS COMPROBANTES

El programa PreViaje volvió con su cuarta temporada. Después de tres ediciones exitosas, el Gobierno nacional lanzó una vez más la iniciativa para impulsar el turismo en temporada bajaPara acceder a los reintegros del 50% y del 70% que ofrece el plan Previaje 4, iniciado el miércoles, y recuperar hasta $ 70.000 de lo que se gaste en el próximo viaje por el país, es ineludible hacer una gestión online.El trámite consiste en cargar en la web de Previaje los comprobantes de las compras de pasajes, alojamiento, excursiones y otros servicios adquiridos. Y será clave apurarse a realizarlo porque, según se anunció, sólo habrá tiempoAhora bien, si el presupuesto se agotara antes -tal como ocurrió en Previaje 3-, la inscripción quedará cerrada de inmediato, según advirtió el Ministerio de Turismo de la Nación. La carga de los comprobantes parece sencilla, pero al encararla pueden surgir dudas e inconvenientes. Y si no se tienen en cuenta ciertos detalles, el Gobierno puede rechazar la solicitud.En esta nota se repasan las preguntas más comunes, se detalla el paso a paso para cargar los comprobantes sin fallar y todas las claves para conseguir los reintegros.Para ser admitidas en Previaje las reservas deben estar ya abonadas y corresponder a viajes de turismo nacional que vayan a realizarse entre el 24 de mayo y el 30 de junio.Para el transporte terrestre o los vuelos de cabotaje basta con presentar los tickets o boletos, aunque también se debe guardar el comprobante de pago por si fuera requerido.En el caso de JetSmart y de Flybondi hay que cargar todos los boletos de la misma reserva juntos. Pero si se compra en Aerolíneas Argentinas, hay que cargar por separado los distintos boletos de cada reserva, aclarando sus costos.Las facturas siempre tienen que incluir el detalle de los servicios contratados (fechas, destinos, cantidad de pasajeros, etc.) y estar emitidas a nombre del solicitante.Si alguien le regala un viaje a un familiar o a un amigo, el reintegro debe pedirlo quien pagó por los servicios y no quien los utilizará, dio a conocerAdemás, las facturas y pasajes que se carguen deberán ser de gastos mayores a $ 1.000. Y para acceder al reintegro hay que hacer compras anticipadas por al menos $ 10.000.No. Previaje sólo admite comprobantes de las agencias y prestadores turísticos que están inscriptos en el programa para esta edición, lo que se puede verificar online (aquí). Este año, con reservas de alojamiento, vuelos, pasajes de micro y en agencias de viaje se podrá generar hasta $ 70.000 de crédito.Pero por pagos de alquiler de autos, museos, parques temáticos y el resto de los rubros no se podrá obtener más de $ 5.000."No se aceptan compras en efectivo. Las compras de los servicios deben realizarse mediante transferencia, depósito bancario, tarjeta de débito y/o crédito, billetera virtual o plataformas de pago", aclaran las autoridades.Una vez pagadas y confirmadas las reservas, el procedimiento por seguir es:Para inscribirse en Previaje hay que ingresar con los datos de Mi Argentina. Entrar a previaje.gob.ar y tocar en "Ingresar" para hacer una validación de identidad con el sistema Mi Argentina.Quien ya tenía cuenta en Mi Argentina con nivel de seguridad 3 podrá ingresar directamente con su CUIL y contraseña, y sólo le pedirán confirmar datos personales y de contacto.Quien en cambio no tiene cuenta deberá antes apretar el botón "Creá tu cuenta", llenar un formulario online y validar sus datos biométricos con el celular desde la app Mi Argentina.Si no se logra que Mi Argentina autorice el ingreso, se puede buscar ayuda en esta web o acercarse en persona al Punto Digital más cercanoTerminado el proceso de registro, llegará un e-mail confirmando la inscripción exitosa en el programa.En ese momento ya se puede entrar a previaje.gob.ar, apretar en "Ingresar" y comenzar seleccionando por qué vía se cobrarán los reintegros.Primero hay que definir en qué tarjeta se recibirá el subsidio. Imagen: Captura.Para eso hay que ir a "Agregar medio de acreditación" y elegir entre recibir el saldo en una nueva tarjeta precargada del Banco Nación que llegará por correo (vale $ 420 + IVA, a descontar del crédito) o en un plástico ya se usó en otra edición Previaje (gratis).Si se pide una nueva Tarjeta Previaje, el correo irá a entregarla al domicilio declarado al darse de alta. "En caso de no encontrarte, la tarjeta será remitida a la sucursal del Banco Nación seleccionada y sólo podrá retirarla el titular", explican.Quien conserva una tarjeta Previaje puede usarla para la nueva edición. Imagen: Captura.Definido ya el medio de acreditación del subsidio, hay que ir a la sección "Mis viajes" y seleccionar "Nuevo viaje" para ingresar todos los detalles de las vacaciones previstas:• Fechas de inicio y de regreso.• Ciudades de origen y de destino.• Cantidad de pasajeros y el tipo de vínculo con ellos.Tras ingresar los datos, se genera una página del viaje que permite empezar a cargar las facturas y los pasajes.Lo que resta es ingresar al viaje creado, apretar en "Cargar comprobante", completar la información de cada uno de los servicios reservados (boletos de ómnibus, tickets aéreos, facturas) y quedar a la espera de que todo sea procesado.Si no hay inconvenientes, dentro de las 72 horas la suma que ahora aparece en amarillo como "pendiente de validación" pasará a figurar en verde como "crédito validado" y quedará listo para ser acreditado en la tarjeta en mayo o junio.Por el contrario, si hubo algún problema, se recibirá por e-mail la noticia de que la solicitud fue rechazada y una invitación a ingresar al sitio oficial para conocer los motivos.En su perfil el solicitante puede ver el saldo pendiente de validación y los montos ya aprobados.Como de cada comprobante hay que ingresar varios números y algunos son largos, es muy posible cometer equivocaciones. Si eso ocurre, habrá que esperar a que el comprobante sea rechazado para rectificar la información y que sea analizada nuevamente.No hay que volver a cargar todo. Bastará ingresar a la cuenta, ir a la sección "Mis viajes", elegir el comprobante del problema y apretar en "Editar" para corregir los datos incorrectos, o bien en "Eliminar" para desistir de ese reintegro.Los principales motivos de rechazo de comprobantes y sus soluciones se pueden conocer ingresando a esta web oficial. Si el sistema insiste en rechazar un comprobante que se cree bien cargado o surgen más dudas, el solicitante puede llamar al 0810-555-6100 o comunicarse por WhatsApp al 11-4312-5994.No. Al registrarse en el sitio web de Previaje y completar los datos personales, el sistema verificará por el DNI si la persona es o no afiliada de PAMI. Y si lo es, habilitará de forma automática el beneficio del 70%.Para recibir asistencia los afiliados pueden llamar gratis las 24 horas a PAMI Escucha al 138 o al 0800-222-7264.El reintegro se podrá gastar con la tarjeta o desde billeteras virtuales a partir de la fecha de inicio del viaje precomprado, en cualquier empresa o comercio del país que pertenezca a los rubros del programa.Se podrá usar durante el viaje mismo, pero también para pagar un nuevo viaje o bien en negocios de la propia ciudad vinculados al turismo (como restaurantes, bares, cines, hoteles y paseos).