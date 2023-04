Confirman que los lácteos "suben alrededor de 5% cada semana"

Precios en supermercados

INDEC informó que la canasta básica alimentaria aumentó un 9% respecto al mes anterior, mientras que la canasta básica total (que suma los servicios) se incrementó en un 8%.Los datos se suman a la alta cifra de inflación que se reveló en los últimos días: 7,7% para marzo y un acumulado interanual de 104,3%.La aceleración de la inflación en alimentos se ve reflejada en las góndolas.recorrió algunos lugares de referencia para averiguar precios.En la Feria de Salta y Nogoyá, Diego, expresó que “semana a semana estamos teniendo lista nueva de mercadería. A eso lo tenemos que ir reponiendo constantemente. Por ahí estamos peleando con quienes traen la mercadería para mantener el precio y la calidad”.“La mayoría de nuestros proveedores son de Entre Ríos y Santa Fe. Día a día nos dicen que suben los precios, que escasea la leche por la sequía. Hace dos semanas nos mandaron pocos lácteos y ahora nos están mandando un poquito más. La calidad no es la misma, se ve que los quesos están frescos todos, les falta estacionar unos días. Nosotros vamos aconsejando a los clientes, les explicamos y entienden”, remarcó.El yogurt y la leche “son primordiales, tratamos de traer varias marcas. Ofrecemos también leche chocolatada en sachet y en caja. Con la leche pasa igual”.Informó que el sachet de leche está entre $220 y $280, aproximadamente. El sachet de yogurt está entre $250 y $330.Respecto a la venta de huevos, indicó: “ha sido un problema porque desde enero no para de subir el precio. Sube el pollo, la carne, sube todo junto. Todos los productos suben”.Confirmó que “los lácteos vienen subiendo un 5% semana a semana. No para y se estabiliza, sino que sigue subiendo, es algo preocupante”.Sobre el queso cremoso indicó que “está $1190 el kilo y de ahí para arriba. Tenemos siete líneas de cremoso. El cliente va eligiendo”.“Los clientes en general pagan con débito, Billetera Entre Ríos, Mercado Pago y tarjeta de crédito. Cuando vienen se sorprenden si no suben las cosas. Nosotros tratamos de mantener los precios pero a veces se hace imposible”, dijo.también recorrió las góndolas de un supermercado ubicado en Av. Don Bosco para conocer los precios de los productos lácteos.En general, se venden a un precio superior al de la Feria de Salta y Nogoyá.Los 188 gramos de queso en fetas cuestan $544,61. En tanto, 462 gramos de queso cremoso valen $907,83.La crema de leche, en su presentación de 200 gramos, se puede encontrar a $328,40, mientras que la crema de leche doble de 350 ml, según la marca, cuesta alrededor de $639,80.El queso crema light de una reconocida marca, en su presentación de 480 gramos, cuesta $868,60.El sachet de leche fresca clásica, de primera marca, se puede encontrar en $199,00, mientras que en caja de 1 litro, en marca del supermercado, vale $249. Si se piensa en leche en caja de primera marca, se puede encontrar a $417.En tanto un yogurt de 900 gr vale entre $428 y $615.