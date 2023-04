Empleados de Comercio: con el aumento, cuánto cobran en mayo según categoría

Categorías

Los empleados de Comercio recibirán en mayo un aumento de 19,5% dividido en tres tramos no acumulativos, según el último acuerdo paritario, y además una suma fija no remunerativa deSegún comunicaron, los incrementos se aplicarán sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N°130/75, tomándose como base de cálculo los valores expresados para marzo de 2023.El acuerdo paritario 2023 abarca a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).Empleados de Comercio: ¿de cuánto es el aumento de la paritaria?6,5% desde abril6,5% desde mayo6,5% desde junio"Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de julio de 2023 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido", comunicó la CAC.Categoría por categoría, los sueldos para mayo 2023 quedaron del siguiente modo:A: $183.927,23B: $184.459,68C: $186.325,13A: $185.925,79B: $186.725,87C: $187.525,02D: $189.923,86E: $191.922,42F: $194.854,17A: $186.591,82B: $187.525,02C: $188.724,44A: $186.521,82B: $187.924,36C: $192.322,22A: $188.191,52B:$ 190.589,89A: $186.591,82B: $190.590,36C: $191.922,42D: $194.854,17La FAECyS pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa, por única vez y de naturaleza excepcional. Este será de dos cuotas de $ 12.500 cada una, a abonarse de la siguiente manera:La primera cuota durante abril de 2023La segunda cuota durante mayo de 2023"Todo ello será conforme las prescripciones que dispone el art. 6 de la ley 24.241", aclara el comunicado oficial de la paritaria. (El Cronista)