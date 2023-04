Para productores arandaneros el dólar agro es “insuficiente”

“Nuestra producción comienza a exportar recién en las primeras dos semanas de octubre, con suerte”, explicó, “por eso esta medida está bien pero no tendrá un impacto significativo en nuestra producción”, afirmó.La publicación de la Secretaría de Agricultura de la Nación contempla a diversas economías regionales como el arándano, pero en el caso particular de esa producción, solo alcanza a la exportación de frutas frescas y deja afuera al congelado.“Eso es contradictorio, porque el congelado es el que demanda más inversión, se vende con otras características porque no es de estación, y pasa a competir con el mundo entero” precisó. “Entonces que el congelado haya quedado afuera o que se haya omitido poner esa posición arancelaria es algo que esperamos que se corrija, porque el congelado genera valor y permite cambiar nuestra curva de venta, justamente durante la vigencia de la resolución” apuntó.Según datos de la institución, hasta la segunda semana de octubre la exportación de arándanos nunca supera el 30% de la exportación total. “En agosto son más las ganas que el volumen” graficó el productor.Este martes el secretario Juan José Bahillo recibirá en su oficina a productores de cítricos dulces y arroz, producciones que también quedaron fuera del listado publicado ayer, a contra mano de los anuncios que había hecho el gobernador Gustavo Bordet.Los productores de arándanos tienen la expectativa de que de esa reunión surja alguna corrección a la normativa. (APF)