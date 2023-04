Pymes tabacaleras piden "equidad tributaria" con multinacionales del sector

La Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet), que agrupa a las pequeñas y medianas empresas el sector, afirmó que "ley de Impuestos Internos es absolutamente inequitativa, beneficiando a las grandes compañías tabacaleras", lo que afecta a un sector que de empleo a unos 15.000 trabajadores.



La entidad consideró que las empresas multincionales del tabaco "tributan un porcentaje del precio de venta del paquete de cigarrillos, mientras a las pymes nacionales se les obliga a contribuir es un monto fijo arbitrario y desfasado con el precio real de sus etiquetas".



“El impuesto mínimo fijado por la ley desfavorece aún más a estas pequeñas y medianas empresas, y ha sido declarado inconstitucional en varios fallos judiciales, pero en la práctica hace que a muchas marcas cuyas empresa aún no cuenten con protección judicial, se les impide comercializar. Por lo que existe la posibilidad de cierre de esas pequeñas empresas”, indicó la entidad en un comunicado.



Además, detalló que “solo cuatro pymes nacionales generan alrededor de 500 empleos directos e incontables empleos indirectos en todo el país” al tiempo que se agregó que la reforma de la ley 27430 que realizó una “reducción del 5% del impuesto favoreció a las grandes tabacaleras y disminuyó la recaudación del Estado”.



En el marco de la crisis que vive el sector, la tabacalera For Men S.A, ubicada en la ciudad de Santa Fe, suspendió días atrás a todos sus empleados por 15 días y se encuentra al borde del cierre, también producto de la disputa por el cobro del impuesto mínimo interno, que “trata inequitativamente a las nacionales respecto de las multinacionales”, señaló la Canet



“Hoy en día, el hecho de obligar a que las PyMES suban sus precios para poder llegar a ingresar al impuesto mínimo, hace desaparecerlas del mercado. La realidad es que un cigarrillo de una empresa nacional no puede competir por la inequidad del sistema tributario con una multinacional y por lo tanto hay mucha preocupación por nuestro futuro”, se advirtió.



Finalmente, señalaron que “los impuestos internos que hacen más caros los cigarrillos no han logrado reducir su consumo y sólo afectan a aquellos que no pueden pagar los de marcas lujosas".