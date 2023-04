En Crespo se concentraron para repudiar bloqueo sanitario a avícola correntina

Economía Senasa ordenó la destrucción de 360 mil huevos a una avícola

En distintos puntos del país, se llevaron a cabo actividades en rechazo a la metodología con que se está abordando una situación en Corrientes. Se trata de la Avícola Santa Ana, que se encuentra con un bloqueo sanitario establecido por SENASA, y por el cual deben destruir 360.000 huevos, por supuesta sospecha de Gripe Aviar. La firma ha obtenido resultados negativos en los testeos, sin embargo no se les ha levantado la medida y los maples son tirados a fosas, a pesar que la empresa propuso donarlos.En la tarde de este domingo, un buen número de personas, en su mayoría productores y afines, se concentraron en la rotonda próxima a la ciudad de Crespo., el avicultor Omar Bauer, indicó: "Estamos tratando de defender a la Avícola Santa Ana, por esta gran injusticia que están pasando. Les quisieron matar inútilmente las gallinas, por un primer análisis, que después dio negativo y ahora no le dejan sacar la producción. Los obligaron a tirar 360.000 huevos, porque hasta que no le levanten la suspensión, no pueden comercializar"."Se supone que si tuvieran el virus, mueren en cuestión de poquitos días y hasta ahora ellos no han tenido casos de mortandad, por eso habían pedido una contraprueba", dijo Walter Fischer y agregó: "Los de Senasa no lo han querido entender. Ellos han querido donarlo a la gente para el consumo, pero no les aceptaron la propuesta. Eso es comida y con la realidad que vivimos, es un pecado hacer eso".Con la preocupación puesta en lo que podría suceder en territorio entrerriano, un productor señaló: "Este es otro caso testigo, porque ya pasó en la planta de Carnave, en Santa Fe, que les mataron 15.000 reproductoras. El veterinario que las atendía estaba seguro de que estaban sanas y pidió la contraprueba, pero no se la hicieron, y las mataron. Hasta ahora no está aclarado el tema, porque se mandaron muestras a Francia. En los dos casos, las gallinas no tienen ningún problema. Además no hay motivos para destruir el huevo, porque todos los especialistas afirman que la enfermedad no se transmite al huevo"."Es incomprensible tirar alimento, en un país donde se está pasando hambre. Es muy triste", manifestaron."Queremos que nos confirmen quién se va a hacer responsable de la pérdida que significa, si llegara a pasar algo así", esgrimieron. En tal sentido, se anticipó que "el martes vamos a volver a la rotonda, ya más organizados. Es el día en que la Avícola Santa Ana hace un nuevo testeo y estaremos esperando lo que suceda, ya que el daño a toda la producción avícola en general, es muy grave".