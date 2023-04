¿Conviene renovar el plazo fijo?: qué dicen economistas tras dato de inflación

Plazo fijo UVA, otra opción

El viernes se conoció el dato de inflación de marzo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que fue del 7,7%, por encima del esperado y superando por mucho el 6,6% del mes anterior. Los inversores y ahorristas esperan, ahora, novedades de cómo reaccionará el Gobierno ante estos números, dado que el rendimiento mensual del plazo fijo es, en la actualidad, del 6,41%, está 1,3 puntos porcentuales detrás de la evolución de precios del mes.Así, sería esperable, para lograr un rendimiento efectivo mensual del 7,7%, cuanto menos. Sin embargo,que arrojó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para todo el año.No obstante, el dato de inflación de marzo podría ser un indicio de que el próximo relevamiento actualizaría al alza esa proyección anual y eso implicaría que una suba de la tasa sería ineludible. En ese contexto, los ahorristas empiezan a analizar qué hacer con los pesos. Si conviene o no renovar un plazo fijo.El economista Cristian Buteler considera que “es difícil saber si conviene o no renovar un plazo fijo en este momento porque depende de múltiples variables: para qué ahorra la persona, durante qué plazo puede dejar el dinero inmovilizado, qué conocimiento tiene del mundo de las inversiones y el sistema financiero y si tiene acceso o no a la compra de dólar oficial”.Sin embargo, señala que, en primera instancia,. Si lo hace en un nivel interesante y, por ejemplo, la lleva por encima del 80%, el plazo fijo tradicional puede ser una buena opción, sobre todo, teniendo en cuenta que la proyección de los analistas es que bajará la inflación mensual en abril.Y es que, Ignacio Zorzoli, director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), señala quey, con la sola posibilidad de tener abierta una cuenta en un banco, se puede constituir y acceder a ese instrumento.Zorzoli evalúa que “las tasas actuales, teniendo en cuenta la inflación anual, son dentro de todo atractivas, sobre todo, considerando que el tipo de cambio permanece prácticamente estable”, pero advierte que el plazo mínimo de inversión de 30 días puede generar complicaciones porque demanda dejar la inversión inmovilizada por un mes.Puede parecer un corto plazo, sobre todo, comparado con el de un plazo fijo UVA, que exige una permanencia mínima de 90 días, pero, el analista advierte que, “en el actual contexto de inestabilidad económica, puede ser un período de muchos cambios”.Así, señala que existen en los mercados financieros instrumentos que tienen tasas relativamente parecidas, pero a plazos más cortos, como Fondos Comunes de Inversión o cauciones bursátiles, que para el inversor conservador pueden llegar a ser opciones que complementen o incluso reemplacen al tradicional plazo fijo.Para Buteler, en tanto,. Esa opción, hoy, supera en rendimiento al plazo fijo tradicional, más allá del largo plazo de 90 días que se exige de permanencia.El economista Federico Glustein, en tanto, considera que,teniendo en cuenta la TEA que paga respecto de la inflación anual, más allá de que el dato de inflación de marzo haya dejado la tasa mensual bastante rezagada, y señala que más lo será si el BCRA decide subirla. “Sobre todo, teniendo en cuenta que no hay que hay muchas más opciones de inversión con estos rendimientos en el momento en el mercado”, sostiene., dado que, si la sube el jueves, luego de la reunión de directorio, y la colocación se realiza el lunes o algún día de esta semana previo a ese momento, no se aplicaría la nueva tasa.. Todo indicaría que la subirían entre el lunes y el viernes y que el alza estaría entre los 200 y 500 puntos, pero se confirmará en los próximos días, concluye el informe del diario