Suba salarial y bono para empleados de comercio: cómo los cobrarán hasta junio

Economía Cómo sigue esta semana el cronograma de pago de jubilaciones y AUH

Cómo cobrarán el aumento salarial los empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca),, como parte del cierre de la paritaria 2022/2023.Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó que "a diferencia de otras oportunidades se logró un acuerdo por un tramo más corto, de manera de ir siguiendo de cerca la evolución de los precios, y hacer una revisión al final del trimestre, para que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan poder adquisitivo"."Valoramos el trabajo y la participación de todas las partes, el sector empresario, el Gobierno y los trabajadores, en un contexto de suma dificultad, y esperamos continuar con este diálogo permanente, en función de la dinámica de las variables económicas y la evolución de los precios", agregó Cavalieri.El acuerdo paritario contemplade la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) N°130/75, “a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2023, con todos los aumentos oportunamente acordados”, que se pagará en losSegún detallaron desde la CAC, “la suba de 19,5% se abonará en su valor nominal y en tres tramos no acumulativos”., donde las partes se comprometieron a reunirse en el próximo mes de julio, “para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido”.Se trata del otorgamiento de una suma fija no remunerativa, por única vez y de naturaleza excepcional. “Todo ello será conforme las prescripciones que dispone el art. 6 de la ley 24.241″, indica un comunicado de la Cámara.Los aumentos alcanzados “no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación”.Finalmente, las entidades del sector de Comercio acordaron la actualización del aporte patronal solidario, excepcional y extraordinario, convenido en la cláusula décima del acuerdo del 21 de abril de 2022, “elevando en $600 la suma originalmente pactada en $600, para llevarla a $1200 por el plazo de vigencia del presente acuerdo”.