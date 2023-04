Massa se reunió con Georgieva tras la reformulación del programa con el FMI

El encuentro entre Massa y Georgieva se dio durante la Reunión de Primavera que el FMI organiza en Washington, en el último día de la gira del funcionario argentino en territorio estadounidense.



Anteriormente, Massa había mantenido un encuentro con la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, en el cual evaluaron el impacto de la sequía y coincidieron en la necesidad de reformular el programa que posee Argentina con el organismo.



"Tuvimos una reunión muy productiva con la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, con quien conversamos sobre el impacto de la peor sequía de la historia argentina y nos comprometimos a seguir trabajando juntos para fortalecer el programa ante este difícil escenario", señaló Massa esta mañana en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



En tanto, Gopinath destacó en la misma red social la "buena reunión" con el ministro y detalló en términos similares los tópicos del encuentro.



"Hablamos sobre el impacto de la peor sequía en la historia argentina y nos comprometimos a continuar trabajando juntos para fortalecer el programa ante este escenario dificultoso", señaló la número dos del FMI.



En el encuentro, Gopinath y Massa coincidieron en advertir la gravedad de la sequía histórica y, por lo tanto, acordaron en la necesidad de "reformular" el programa, indicaron a Télam fuentes consultadas.



"Están todas las alternativas sobre la mesa", señalaron las mismas fuentes acerca de los cambios que se están evaluando.



De la reunión participaron también el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el director del Indec y secretario de Asuntos Económicos, Financieros Internacionales, Marco Lavagna; y el jefe de Asesores de la cartera, Leonardo Madcur.



En tanto, por el FMI estuvieron Luis Cubeddu, jefe de la misión del organismo para la Argentina y el equipo técnico del organismo.



Asimismo, Massa se reunió con la nueva directora gerente de Operaciones del Banco Mundial (BM), Anna Bjerde, tras lo cual anunció que dicha entidad desembolsará US$ 950 millones en los próximos meses para diversos proyectos atendiendo al impacto de la sequía en la Argentina.



El ministro calificó como "muy positiva" la reunión que mantuvo con Bjerde, mientras que ésta ratificó el sólido apoyo de la institución a nuestro país, especialmente luego del fuerte impacto de la sequía, lo que se traduce en proyectos en preparación para mayo y junio por US$ 950 millones, según un comunicado difundido por el Palacio de Hacienda.



En la reunión también estuvieron Felipe Jaramillo, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe; la directora ejecutiva por Argentina y el Cono Sur, Cecilia Nahón; y Marianne Fay, representante de la entidad en el país.



No se trata del único desembolso del BM para la Argentina, pues ayer el propio Massa y su par de Educación, Jaime Perczyk, anunciaron en Washington un aumento del 42% de las becas Progresar, tras acordar con el organismo un financiamiento por US$ 300 millones.



El aumento de las becas "permitirá seguir fortaleciendo las trayectorias educativas al elevar a $ 12.780 el monto que reciben 1.700.000 jóvenes", dijo el ministro de Economía.



Por otra parte, Massa también se reunió este sábado con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.



"Le agradecí la apertura del mercado caribeño y nos propusimos reforzar las conexiones aéreas y las oportunidades de inversión, afianzando el intercambio y la cooperación entre nuestros países", subrayó el titular del Palacio de Hacienda en otra publicación de Twitter.



Massa había mantenido el viernes otros encuentros en la capital estadounidense con diversos asesores del jefe de la Casa Blanca Joe Biden y funcionarios de los organismos multilaterales de crédito.



En ese marco, se vio con el candidato a presidente del BM, Ajay Banga; el director adjunto del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Michel Pyle; el asesor especial del presidente estadounidense Biden, Juan González; y la asesora del mandatario y directora de Economía Internacional, Christina Segal-Knowles.