Tombolini responsabilizó a los "formadores de precios" por aumentos en alimentos

Economía Precios de alimentos y bebidas suben más que la inflación en el primer trimestre

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, responsabilizó a “los formadores de precios” por los aumentos evidenciados en el rubro de alimentos y bebidas y aseguró que “no están cumpliendo” con los acuerdos voluntarios vigentes.Más allá del 7,7% mensual a nivel general que arrojó el Índice de Precios al Consumidor del Indec que se conoció hoy, Tombolini hizo hincapié en los incrementos en el rubro de Alimentos y Bebidas, que marcó una suba del 9,3% en marzo.En ese sentido, mencionó como factores que impulsaron el indicador hacia arriba a “la peor sequía desde 1922, la ola de calor más fuerte desde 1906 para un mes de marzo, así como la gripe aviar”.No obstante, Tombolini aseguró que el aumento que "conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores de precios"."A lo largo de los últimos meses con precios justos establecimos un sistema de acuerdo para que los formadores de precios sean parte de la solución y no del problema", dijo el funcionario.Sin embargo, agregó: "Estamos viendo que el cumplimiento en los hipermercados es correcto, pero en los comercios de cercanía -allí donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas- incumplen”.Entre los ejemplos que compartió el secretario pudo verse que mientras el programa Precios Justos mostraba que el precio de la leche en los supermercados era de $234,70, en la góndola de los comercios de proximidad fue de $288,17. Asimismo, el pan de molde fue $487,40 contra $774, 83 (+58,97%).“Los formadores de precios no están cumpliendo con los acuerdos que hemos celebrado de manera voluntaria”, dijo Tombolini.Frente a ello, el titular de Comercio anunció que a partir de ahora se avanzará en acuerdos de precios con los exportadores, “que tendrán acceso al dólar diferencial para que cumplan con precio y abastecimiento en lo que tiene que ver con las economías regionales que seleccione la Secretaría de Agricultura”.Al mismo tiempo, Comercio fortalecerá la rigurosidad con los formadores de precios en la fiscalización y unto con la nueva administración del Mercado Central se apuntará a mejorar los controles y el trabajo en frutas, verduras y hortalizas“El objetivo central sigue siendo defender el poder de compra de aquellos que viven de un salario. En los meses que siguen, el trabajo en conjunto con las distintas áreas del Ministerio y el Gobierno será para profundizar la política que nos permita ampliar el abanico de acuerdos y fortalecer los controles”, concluyó Tombolini.