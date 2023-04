Extienden plazo para que contribuyentes registren sus datos biométricos en AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que los contribuyentes que operen con los servicios con clave fiscal y los que no lo hayan hecho todavía, tendrán más tiempo para registrar y/o validar sus datos biométricos.



El trámite puede realizarse en su totalidad de forma virtual a través de la aplicación móvil "Mi AFIP", por lo que no es obligatorio acercarse a alguna dependencia del organismo, destacó en un comunicado del organismo recaudador.



Asimismo, las personas que aún no hayan cumplido con la obligatoriedad de la registración podrán hacerlo de forma progresiva de acuerdo a la terminación de su CUIT.



Los individuos que su CUIT finalice entre 0 y 1 tendrán tiempo hasta el 28 de abril, entre 2 y 3 hasta el 31 de mayo, entre 4 y 5 hasta el 30 de junio, entre 6 y 7 hasta el 31 de julio y entre el 8 y 9 hasta el 31 de agosto del corriente año.



Los datos biométricos son datos con características únicas de cada persona que facilitan y garantizan la identificación mediante sistemas tecnológicos, por lo que, quienes debe registrar sus datos son todas las personas que operan por la aplicación y, además, quienes actúen por sí o como apoderados o representantes legales de personas humanas o jurídicas que soliciten la CUIT y la inscripción en algún impuesto o régimen.



Para realizar el trámite por vía electrónica, desde la app Mi AFIP se deberá ingresar a la opción "Datos Biométricos", este método no requiere confirmación.



Asimismo, quienes hubieran solicitado o blanqueado la clave fiscal desde la app tampoco deberán realizar confirmación ni aceptación de datos.



En caso de no poder cumplir con la registración de forma virtual, se podrá realizar el trámite de manera presencial en una dependencia de AFIP, solicitando un turno web para el trámite "Datos biométricos - Registro".