Aduana realizará histórica donación de mercadería, valuada en U$S 284 millones

El director general de Aduanas Guillermo Michel rubricó la donación de una inusitada cantidad de mercadería en infracción valuada en USD 284 millones. Ha sido uno de los principales compromisos de su gestión "asegurar que las mercaderías en infracción, incautadas por el Estado nacional, sean devueltas en forma provechosa a la sociedad, integrando un ciclo virtuoso".La causa en cuestión tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del juez Marcelo Aguinsky y supone un antecedente histórico, ya que gran parte de la mercadería en infracción consistía en productos con fraude marcario. Las mercancías de ese tipo tienden a ser destruidas por indicación de las empresas con la concesión de la explotación de las marcas en nuestro país, sin embargo, en este caso, accedieron a que la mercadería fuera donada.Participaron de la firma Leonardo Moyano, a cargo de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Darío Trimarco, Gerente Operativo de BACTSSA (permisionario de la Terminal Portuaria N°5); el Monseñor Gustavo Carrara, a cargo de la Vicepresidencia de Cáritas Argentina; el Comisario Inspector Gustavo Quevedo, del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina. En representación de las marcas afectadas por el fraude marcario, firmaron el Dr. Pablo Serra, por Mattel, Inc.; Alejandro Camino, Joaquín López Díaz, Javier Amarilla y María Eugenia Camino, en representación de las marcas Nike, Puma, Levi's, Converse, Tommy Hilfiger, Chanel, Versace y Under Armour. A su vez, Ana Paula Gallardo y Lucía Cuggino lo hicieron en representación de The Walt Disney Company, mientras que Gustavo Giay firmó por Adidas.Así, solo el 22% de la mercadería involucrada en la causa (cuyo valor asciende a USD 364 millones) fue destruida. Entre lo donado hay juguetes, indumentaria, rollos de tela, artículos de bazar, de cocina y herramientas, entre otros.Conforme con el resultado, Aguinsky señaló: “La audiencia que decidimos convocar hoy en esta terminal de contenedores es para decidir sobre importaciones con doble fraude. Estos productos secuestrados en condiciones de ser donados se hallan en doble infracción, es decir, por un lado, mercadería involucrada en una maniobra de contrabando propiamente dicha y, por otro lado, por ostentar una marca falsificada. Si bien los titulares y licenciatarios de las marcas afectadas podrían exigir su destrucción, la presencia aquí de sus representantes legales junto a las autoridades gubernamentales y de Cáritas Argentina, acompañan la decisión de proceder a la donación de estos bienes a los sectores más carenciados de nuestra comunidad. Asimismo, fueron invitadas a intervenir en el control de trazabilidad de las donaciones que involucren a sus representadas.”Luego, el magistrado agregó: “Cuando una persona le advierte a otra ‘no pases por debajo de la escalera que te va a traer mala suerte’, vemos que la reacción inmediata es acatar esa indicación. Pero si alguien decide armar una organización para defraudar a la Aduana, dice ‘Traigamos cosas de contrabando que no pasa nada’. No hay que ser supersticioso. Lo que de verdad trae mala suerte es meterse en problemas con la ley.”