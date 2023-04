Sequía en Entre Ríos: las pérdidas alcanzan los 450 millones de dólares

Se realizó una conferencia de prensa en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, (CER) donde se analizaron los posibles impactos económicos generados por la sequía en los diferentes cultivos de la provincia.Entre los resultados económicos proyectados para la campaña agrícola 2022/23 en la provincia de Entre Ríos, referidos a los principales cultivos: soja, maíz, trigo y sorgo, que en conjunto representan el 95% de la superficie sembrada en la presente campaña.En este marco, el titular de la Bolsa de Cereales, Diego Maier, dijo aque “gracias al equipo de la Bolsa y a los informes semanales que se realizan hace tiempo pudimos abarcar esta información”. Y dio cuenta que para recabar la información trabajan en red con 300 colaboradores.“Se trata de un informe particular para determinar una estimación de pérdidas en la provincia”, mencionó al asegurar que “estas pérdidas ascienden a 450 millones de dólares, si consideramos la ganancia que generó el trigo, que tuvimos una cosecha buena en relación al resto del país; pero si solo tomaríamos la cosecha gruesa, maíz, soja y sorgo, las perdidas serían cerca de 600 millones de dolares”, aseveró.Dichos resultados surgen del cálculo de márgenes para cada uno de los cultivos y diferentes consideraciones metodológicas con el objetivo de lograr la representatividad del territorio provincial en las estimaciones. Dicho cálculo tiene en cuenta el lucro cesante por la superficie sin utilización, equivaldría a la diferencia entre la intención de siembra y lo sembrado realmente, monetizado por el costo de arrendamiento.Por otro lado, mencionó que desde hace tiempo trabajaron en “buscar la relevancia del sector en la provincia y se determinó que si se toma, agro puro, el 57 por ciento de las exportaciones de Entre Ríos es agro primario y si se le agrega la parte de agroindustria supera el 90%. Además, entre estas dos es el 26% del empleo, el doble del país”.Por su parte, un acopiador, Martín Beglinomini, informó que la situación por la sequía es “crítica”: “la escases provoca que haya un incremento en los precios, pero al ser un producto primario la incidencia no va a ser tan importante en la góndola; en tanto para el productor es una situación muy compleja porque perdió todo su capital de trabajo y se financio con cooperativas y acopios y ahora no puede enfrentar esos costos”“Los acopiadores vamos a enfrentar el quebranto y conseguir que nos refinancien”, aseveró y sumó que “la cosecha va a ser magra, hay que enfrentar deudas y ahora debemos empezar de vuelta: hay que esperar que se humedezca el suelo y volver a sembrar”.Por su parte, un economista, Simón Santana, expresó que en muchos casos la sequía generó pérdidas incalculables. “El hecho de tener tanta perdida provoca que abandones la actividad o busques manera de refinanciar”“El caso del trigo fue la estrella, dio beneficios y rendimientos superiores a la zona núcleo del país. De todos modos, el maíz y la soja dio muchísima perdida”, sostuvo.