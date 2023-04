Con la reglamentación de dólar agro, esperan que la liquidación cobre fuerza

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca avanzó ayer con la reglamentación para la efectiva puesta en marcha de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y algunas producciones de las economías regionales.En ese marco, se espera que la liquidación por parte de los exportadores de la cadena sojera comience a tomar fuerza en los próximos días.La resolución 115/2023 de la Secretaría de Agricultura publicada en el Boletín Oficial, determina que los exportadores que hayan adherido al PIE en las dos versiones anteriores -en las que únicamente se aplicó un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero- y que cuenten con Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) vigentes podrán solicitar una prórroga extraordinaria del periodo de embarque de 60 días corridos.Con esta medida se busca que no haya superposiciones de embarques con las nuevas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior que se puedan presentar durante el presente programa.Una de las novedades respecto a las versiones anteriores es que quedarán excluida del PIE la registración de nuevas operaciones bajo la modalidad DJVE 30, que prevén una prórroga de 30 días corridos una vez vencido el período de embarque.La resolución también especifica que la Secretaría de Agricultura realizará el seguimiento de las operaciones de compraventa de grano en relación a la registración de las DJVE que se encuentren dentro del Programa.A esto se suma que "las operaciones de ventas de fertilizantes, semillas y otros insumos con canje bajo realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 194/23, así como las DJVE de los subproductos de la molienda de la soja bajo el programa de Admisión temporaria de soja importada, y los productos de carácter orgánico, no se encuentran alcanzadas por el citado Programa".Por otro lado, en el Anexo de la Resolución también se estipuló que "el monto liquidado a tipo de cambio de $300 no podrá superar la suma del monto de las compras de granos liquidadas desde el 10 de abril de 2023 al 31 de mayo de 2023 y los Derechos de Exportación pagados desde el 10 de abril de 2023 al 30 de octubre de 2023 a tipo de cambio de $300".Si bien la reglamentación, tras la publicación del decreto correspondiente, era esperada por los exportadores, lo que resta -según fuentes del sector- son normas que deberá fijar la autoridad monetaria para profundizar las compras de mercadería al nuevo tipo de cambio y comenzar el proceso de liquidación de divisas.Estas medidas podrían ser dadas a conocer en las próximas horas, acotaron las mismas fuentes.La demora en la aparición de las primeras liquidaciones, según un informe de la consultora ABC Mercado de Cambios, se debe a que no se terminaron de implementar las cuentas que remuneraran bajo la modalidad de "dollar linked", que es donde se deberá depositar los pesos luego de que los exportadores liquiden las divisas ante el Banco Central.En cuanto a cuáles serán las economías regionales que integrarán el PIE, tampoco se conocieron detalles de manera oficial hasta el momento.Hoy, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó la importancia de la aplicación de un dólar diferencial para las exportaciones de citrus, arándanos, nuez pecan, miel, arroz y la cadena foresto industrial entrerriana.Las palabras de Bordet cobraron fuerza debido a que anoche se reunió con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo."Analizamos el impacto positivo de la instrumentación del dólar diferencial sobre nuestras economías regionales, que favorecen las exportaciones de citrus, arándonos, nuez pecan, miel, arroz y la cadena foresto industrial entrerrianos", dijo Bordet a través de su cuenta en la red social Twitter.La implementación del también denominado dólar agro, persigue dos objetivos centrales: la acumulación de reservas en las arcas del Banco Central y la ayuda para el sector productivo afectado por la sequía.El Gobierno apuesta a que la cadena sojera liquide US$ 5.000 millones hasta el 31 de mayo próximo, cuando vence el plazo de vigencia del tipo de cambio diferencial para este secto.Las economías regionales, por su parte, podrían sumar otros US$ 4.000 millones en liquidaciones, teniendo en cuenta que el tipo de cambio diferencial, en este caso, se extenderá hasta el 31 de agosto.