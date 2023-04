“Dólar agro”: el Gobierno proyecta generar una liquidación de US$9.000 millones

Política Gobernadores respaldaron las medidas para impulsar exportaciones

El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes una nueva edición delcon un tipo de cambio diferencial temporal de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales, queLa medida, anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, el miércoles pasado y que se pondrá en marcha a partir de la publicación en el Boletín Oficial de cuatro decretos de ley, persigue dos objetivos centrales:a partir de este lunes y hasta el 31 de mayo, fecha en la que vence el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de esta cadena., sensiblemente por encima de los $70.000 que se ofrecían antes de conocerse la nueva implementación del PIE.Esta mejora en el precio busca impulsar las ventas de granos, que a la fecha, en una media de cálculos privados y oficiales, existiría todavía un stock de entre 5 y 7 millones de toneladas de la campaña 2021/22.A esto debe sumarse la soja del primer tramo de la presente cosecha de soja.En base a las proyecciones de la Bolsa e Cereales de Buenos Aires (BCBA) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR),Los trabajos de recolección en las zonas productivas recién comienzan y el momento pico recién llegaría en mayo próximo., el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, estimó que podría ubicarse en torno a los US$ 4.000 millones, teniendo en cuenta que el tipo de cambio diferencial estará vigente hasta el 31 de agosto.Esta suma supondría una mejora en la performance exportadora de entre el 25% y 30% respecto al promedio liquidado en campañas anteriores, gracias a los incentivos.En el Palacio de Hacienda subrayaron que habrá un criterio de "elegibilidad" para las empresas de las economías regionales que quieran participar del PIE.Según explicó Massa durante la presentación de la nueva edición del programa,"Queremos que esa ganancia mayor y esa recuperación de competitividad se vea reflejada en los precios de mercado interno", remarcó el ministro.Dentro de los alcances del nuevo dólar para las exportaciones de soja y economías regionales, Massa también anunció beneficios fiscales para las productores afectados por la sequía."Pretendemos que se suspendan ejecuciones fiscales y bancarias, como así también las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado", indicó.Al respecto, añadió que el objetivo es que "esos 69.000 productores, afectados por la peor sequía de la historia, sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino les facilita el acceso al mercado de crédito para encarar una mejor etapa a partir de mayo, con las llegadas de las lluvias".El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que "son señales positivas en momentos muy difíciles por la sequía. Es fundamental acompañar a los productores para no perder competitividad y apoyar la producción nacional, para superar este momento y prepararse para la próxima siembra".Y agregó que "el camino es producir más, exportar más y generar empleos. Es por eso que seguiremos trabajando juntos para que sean incorporadas la producción de leche, legumbres, miel, frutillas, algodón, arroz y los productos del complejo frutihortícola".En la misma línea,mientras que su par de Tucumán, Juan Manzur, celebró "las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional que van en dirección a fortalecer el desarrollo de nuestras economías regionales".Desde el sector privado, tanto la cadena sojera como las cámaras que agrupan a producciones de economías regionales también apoyaron la creación del denominado dólar agro, al considerarlo como una "medida positiva", tanto por el contexto de suba de costos para la producción, como así también para poder paliar los efectos de la sequía.