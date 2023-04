Sube el valor de las visas para viajar a EEUU: desde cuándo y cuánto costarán

"El Departamento de Estado publicó una resolución final con respecto a los aumentos en ciertas tarifas de procesamiento de solicitudes de visa de no inmigrante (NIV). Estos aumentos fueron publicados en el Registro Federal el 28 de marzo y entrarán en vigor el 30 de mayo de 2023″, indicaron desde la Embajada.



Es decir que a partir del próximo 30 de mayo las visas de no inmigrantes para viajar a los Estados Unidos se cobrarán de la siguiente manera:



- Visa de visitante por negocios o turismo (B1/B2 y BCC), visas de estudiante y visas de intercambio aumentarán de USD 160 a 185 dólares.



-Visa de no inmigrante para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) aumentará de USD 190 a 205 dólares.



-Visa para comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitantes de tratados en una ocupación especializada (toda la categoría E) aumentará de USD 205 a 315 dólares.



El Departamento de Estado anunció que para aquellas personas que hayan pagado las tarifas antes del 1 de octubre de 2022, los recibos seguirán siendo válidos hasta el 30 de septiembre de 2023.



En este caso, los solicitantes deberán programar una entrevista o presentar una solicitud de exención de entrevista antes de dicha fecha, sin necesidad de que la entrevista se lleve a cabo antes del 30 de septiembre de este año.