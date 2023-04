Bahillo: liquidación de divisas podría alcanzar US$9.000 millones por dólar agro

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, estimó que la liquidación de divisas a partir de la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) podría alcanzar los US$ 9.000 millones.Según el funcionario, que explicó en rueda de prensa los alcances del nuevo programa presentado hoy por el ministro de Economía, Sergio Massa, se espera el ingreso de "alrededor US$ 5.000 millones por parte del complejo sojero", que gozará de un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar desde el 10 de abril al 31 de mayo.Sin embargo, planteó que "no es fácil interpretar la decisión de venta de miles de productores y cientos de cerealeras; entendemos que abriendo una ventana de mayor valor y más conveniente va a haber un volumen de ventas interesante".Por otro lado, Bahillo detalló los criterios de "elegibilidad" para las producciones de las economías regionales que quieran acceder al beneficio temporario."Hay 30 economías regionales alcanzadas por el beneficio de un dólar diferencial de $ 300 hasta el 30 de agosto con un criterio de elegibilidad; en primer lugar tienen que ver con la celebración de acuerdos con el programa de Precios Justos. Buscamos que el incremento que tengan en su ingresos no impacten el mercado interno y en la inflación", dijo el funcionario nacional, al mismo tiempo que sostuvo que de no cumplir con lo acordado, se "darán de baja" del plan.Asimismo, marcó que "tiene que haber un compromiso de las empresas que accedan a este programa de sostener la planta de personal" y que se "seguirá de cerca que los beneficios que reciban (los exportadores) lleguen a toda la cadena, en especial, al productor".Otro de los decretos que se publicarán en las próximas horas tendrá que ver con la simplificación de los trámites para que los productores afectados por la sequía puedan acceder a los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria.Esto incluye también un plan de facilidades de pago para que las y los productores alcanzados por la emergencia tengan la posibilidad de regularizar todo tipo de deuda fiscal en hasta 48 cuotas mensuales y se suspenderán las intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones, los juicios de ejecución fiscal y el levantamiento de los embargos en las cuentas bancarias; el pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias; y se otorgarán beneficios fiscales para la venta forzosa de vientres.