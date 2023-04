Esperan que se liquiden US$ 10.000 millones con las medidas anunciadas

Economía Argentina perdió otro juicio ante cuatro fondos por manipular el índice de PBI

El sector agroalimentario está en condiciones de liquidar hasta US$ 10.000 millones en las próximas semanas, a partir del nuevo esquema de incentivo exportador anunciado por el Gobierno.Así lo estimaron dirigentes del sector agroindustrial y fuentes del Ministerio de Economía.De cumplirse esa meta, se fortalecerán las alicaídas reservas del Banco Central, en línea con lo acordado con el FMI.A las economías regionales el nuevo esquema le da plazo hasta el 30 de agosto próximo para liquidar con un dólar a 300 pesos.En el caso del complejo sojero, el plazo termina el 31 de mayo próximo.Con esta medida se busca que la mayor liquidación se dé en los primeros meses, donde el impacto es el necesario por el Gobierno y más fuerte financieramente para las empresas.La industria venia fuertemente impactada con heladas, sequía, crisis de vidrio para conseguir las botellas, caída de precios internacionales y golpeado por la inflación de costos.Según cálculos de CIARACEC (aceites y cereales), se podrían liquidar unos 5.000 millones de dólares por soja, y unos 600 millones en un grupo de cebada, sorgo y girasol.Si se le suman los 3.700 millones de dólares que no liquidaron aún los que ya exportaron, se estarían sumando unos 10.000 millones de dólares para las reservas.Respecto de los anuncios por los controles de importaciones, fuentes de la Aduana detallaron que no se habló el tema, y que cuando haya un anuncio en concreto, se hará público.En el caso de las economías regionales, a medida que vayan firmando acuerdos con precios justos podrán acceder al dólar agro. Fuente: (NA)