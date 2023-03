Aseguran que el precio del pollo aumenta “cada seis días” en comercio de Paraná

. Así lo aseguró ael responsable de una pollería de calle Laprida de Paraná. Debido a que los incrementos de precios son “continuos”, el comerciante dio cuenta del cambio en la modalidad de compra de la clientela: “Hasta los más pudientes compran por menos cantidad”, aseguró Hugo Torres.y decirle en la cara a la gente que el precio no es el mismo de ayer, algunos lo entienden, pero otros se lamentan y buscan precios en distintos lugres para tener otras alternativas y poder elegir, como corresponde”, explicó., aseguró Torres y expuso su sufrimiento por la situación: “Porque tenemos que remarcar precios continuamente y explicarles a los clientes, porque; por eso se torna difícil y no tan placentero trabajar de esto”.Empresarios del sector comunicaron aque, a precio de distribuidor, es decir, salido del frigorífico, a inicio de año, el precio del cajón de pollo rondaba los 6.000 pesos y a la fecha supera los 12.000 pesos. Las variaciones de precios representan una suba del 100% en tres meses., explicó el pollero.“La milanesa de pollo es lo que más se vende porque es una alternativa fácil y económica; pero la pechuga, en tanto, cuando escuchan el precio, abren los ojos”, contó.“Antes, el cliente compraba por kilo y hoy, me dicen: `Somos cuatro, cuánto tengo que llevar´;porque compran un producto a principio de mes que le durará todo el mes”, indicó el responsable de la pollería de calle Laprida 830.Y agregó:Asimismo, refirió que el débito y crédito son las principales modalidades de pago; ya no lo es el efectivo.